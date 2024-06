Internautka o zdjęciu Grażyny Szapołowskiej: "Jak Baba jaga"

Grażyna Szapołowska to prawdziwa ikona polskiego kina. Gwiazda - mimo skończonych 70 lat - olśniewa swoją figurą i urodą. Co jakiś czas w sieci można zobaczyć zdjęcia aktorki z plaży. Bez makijażu i w kostiumie kąpielowym prezentuje się znakomicie. Grażyna Szapołowska w mediach społecznościowych często pokazuje też zdjęcia swojej twarzy z bliska. Artystka zdaje sobie sprawę z upływającego czasu i nie zamierza pudrować rzeczywistości. Prezentuje siebie taką, jaką jest. Kto by się spodziewał, że niewinna fotka wybitnej aktorki wywoła taką awanturę. Ludzie przyczepili się do wyglądu 71-letniej Grażyny Szapołowskiej. Jednak z internautek przegięła. - Sorry, ale to zdjęcie moim zdaniem jest bardzo niekorzystne. Jak Baba Jaga - napisała na Instagramie.

Grażyna Szapołowska z klasą odpowiada na zaczepkę

Fani aktorki jak lwy rzucili się do obrony Grażyny Szapołowskiej. "Spójrz w lustro może co", "Super zdjęcie naturalne, jak Bóg da też będziesz starszą i będziesz miała zmarszczki wiecznie, młoda nie będziesz", "Zawsze pani pięknie wygląda - komentowali. Niespodziewanie zaczepnej internautce odpowiedziała sama Grażyna Szapołowska. Jak przystało na prawdziwą damę, aktorka odparła z wielką klasą. - Tez taką jestem - napisała w odpowiedzi na komentarz z "Babą Jagą". Do tego dodała rozbawiona emotkę. Mimo że pod fotografią zdecydowanie dominowały przyjemne dla artystki słowa, zdarzyło się też klika przykrych wpisów. Jedna z pań starała się przekonać użytkowników Instagrama do tego, że "długość włosów nie współgra z dojrzałą twarzą". Bezskutecznie. "Z piękną twarzą współgra zawsze", "Nie wyobrażam sobie Grażyny Szapołowskiej z krótkimi włosami", "Mnie się podoba" - odpisywali internauci.

