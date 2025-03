Katarzyna Warnke rozpuściła włosy i to wystarczyło. Na pierwszy rzut oka była nie do poznania! Coś się zmieniło

Maciej Pela i Qczaj rozpoczęli wspólne treningi. Co na to Agnieszka Kaczorowska?

Grażyna Szapołowska od lat jest miłośniczką zwierząt, a jej relacja z Lolitą była wyjątkowa. Suczka towarzyszyła jej przez wiele lat, stając się nie tylko pupilem, ale prawdziwym członkiem rodziny. Wpis aktorki pokazuje, jak wielką rolę odgrywała w jej życiu suczka Lolita, a także jak trudno było się z nią pożegnać.

Zobacz też: Grażyna Szapołowska została oszukana przez Polsat? Wszystko nam wyznała!

Grażyna Szapołowska żegna ukochaną przyjaciółkę

"Tęczowy Most" to symboliczne miejsce, do którego według wierzeń trafiają zwierzęta po śmierci – w świecie bez bólu i cierpienia, gdzie czekają na swoich opiekunów. Szapołowska w swoim krótkim, ale pełnym emocji wpisie oddała hołd ukochanemu psiakowi, podkreślając jego niezwykły charakter i osobowość. Łzy same napływają do oczu!

Wczoraj pożegnaliśmy Lolitę. Jest już na łąkach Tęczowego Mostu... Dzielna, piękna, czuła, mądra, zabawna - czytamy w poruszającym wpisie Szapołowskiej.

Lolita była nie tylko czworonożnym przyjacielem, ale także nieodłączną towarzyszką aktorki w codziennym życiu. W mediach społecznościowych Szapołowska często dzieliła się zdjęciami i nagraniami ze swoją suczką, pokazując ich wspólne chwile. Były spacery, leniwe poranki i pełne czułości momenty. Dla Grażyny Szapołowskiej Lolita była wierną przyjaciółką, która dawała jej radość i wsparcie.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Maciej Kurzajewski z hukiem wyleciał! Grażyna Szapołowska nie mogła milczeć

Pod przejmującym wpisem aktorki natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych współczucia i słów otuchy. Fani oraz przyjaciele ze świata filmu i teatru wyrażali swoje kondolencje, dzieląc się własnymi historiami związanymi ze stratą ukochanych zwierząt.

Serdecznie współczuję straty ukochanej istoty. To bardzo boli Takie przykre, bardzo współczuję utraty ukochanego przyjaciela. Przytulam Tak mi przykro, wiem, jaki to jest ból stracić ukochanego przyjaciela - czytamy w sekcji komentarzy pod poruszającym wpisem.

Zobacz też: Grażyna Szapołowska znowu zaskoczyła. Wszyscy patrzyli tylko na to

Zobacz naszą galerię: Grażyna Szapołowska w żałobie. Opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych

Sonda Pies zdechł czy zmarł? Zdechł Zmarł Oba są ok

Grażyna Szapołowska odmładza się tańcem. W programie Polsatu czuje się świetnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.