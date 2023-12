Sylwia Peretti pokazała poruszające zdjęcia z synem. Zrobiła to, by pomagać. Piękny gest

Pogrzeb Gabriela Seweryna wywołał ogromne emocje wśród żałobników. Projektant w Głogowie był niezwykle szanowaną postacią. W ostatniej drodze gwiazdora uczestniczyli jednak nie tylko mieszkańcy tego miasta, lecz także m.in. uczestnicy programu "Królowe życia", dzięki któremu Gabriel Seweryn zyskał ogólnopolską sławę. Celebrytę w pięknych słowach wspominał go m.in. odprawiający mszę żałobną kapłan. - Byłem w tamtym roku na urodzinach wspaniałej osoby w mojej parafii pani Barbary Seweryn. Jak to bywa na uroczystościach rodzinnych oczywiście, pamiętacie? Zawsze się robi jakieś tam zdjęcia. I Gabriel zareagował tak profesjonalnie. Powiedział: Nie róbcie zdjęć. Może to księdzu zaszkodzić, może to księdzu nie odpowiadać. Miał wrażliwość tego, co się dzieje - mówił kapłan cytowany przez "Fakt".

Gabriel Seweryn spoczął na cmentarzu w swoim ukochanym Głogowie. Grób uczestnika programu "Królowe życia wygląda bardzo godnie. Założona została nawet specjalna ochrona, którą widać na poniżej prezentowanych zdjęciach. Poruszający widok!