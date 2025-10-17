Grzegorz Damięcki tydzień po rozwodzie przyłapany z inną. Jacy oni szczęśliwi

Grzegorz Damięcki po rozwodzie przyłapany z Magdą Schejbal

Dokładnie 9 października aktor Grzegorz Damięcki rozwiódł się ze scenografką teatralną Dominiką Laskowską, z którą doczekał się trójki dzieci. W sądzie atmosferę można było ciąć nożem. Była para stawiła się w placówce osobno, a po rozprawie ruszyli w dwie różne strony. Najważniejsze jednak, że od razu dostali rozwód, co rzadko się zdarza - zwłaszcza po 34 przeżytych w małżeństwie latach. Jak ustalił "Super Express", obie strony zrezygnowały z orzekania o winie.

Od kiedy gruchnęły wieści, że para rozstaje się aż po tylu latach latach, mówi się, że powodem rozwodu może być zażyłość Grzegorza Damięckiego z aktorką Magdaleną Schejbal. Żadne z nich nie potwierdziło jeszcze informacji o swoim związku, choć paparazzi regularnie przyłapują ich na spacerach i w knajpach, gdzie nie żałują sobie nawet czułości i pocałunków.

Tym razem, dokładnie tydzień po rozwodzie aktora, spotkali się, by wypić razem kawę i nie tylko, a później przejść się na spacer po romantycznym warszawskim Mariensztacie. Wygląda na to, że Grzegorz i Magda mają wiele wspólnych planów. Aktor miał poprosić przyjaciółkę o pomoc w opiece nad najmłodszą córką, która chodzi jeszcze do szkoły.

Magda jest teraz wielkim oparciem dla Grzegorza. Wysłuchuje jego rozterek dotyczących wychowywania dzieci, problemów, jakie generuje rozstanie z byłą żoną. Ale nie poucza, nie umoralnia, tylko cierpliwie słucha, co on ma do powiedzenia, bo wie, że takie wygadanie się przynosi mu ulgę. Nie jest osobą, która się wtrąca, tylko daje mu czas i przestrzeń na poukładanie wielu spraw

- mówi nasz informator.

Wspólne plany Damięckiego i Schejbal

Aktor ma teraz dużo pracy. Przez to ominie go m.in. piknik rodzinny w szkole córki. Z Magdą też chciałby spędzać więcej czasu.

Mówił jej ostatnio, że wie, że teraz jest trudno i takie mieszkanie na dwa domy nie jest łatwe, bo każde z nich ma dużo na głowie, a on jej jeszcze dokłada swoje obowiązki. Ale na pocieszenie stwierdził, że kiedyś będzie lepiej i wiele osób trzyma za nich kciuki. Obiecał nawet, że niedługo zaprosi do siebie na kolację całą jej rodzinę w ramach zacieśniania więzi

- słyszymy od naszego rozmówcy.

Najważniejsze jednak, że z ich twarzy nie schodziły uśmiechy.

