Damięcki i Laskowska oficjalnie po rozwodzie! Sąd zdecydował. "Ekspresowo i bez prania brudów"

Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska rozstali się po 34 latach małżeństwa. 9 października w jednym z sądów w Warszawie odbyła się sprawa rozwodowa, o której pisaliśmy na łamach "Super Expressu". Tymczasem już następnego dnia, 10 października, w systemie sądowym oficjalnie zamieszczono informację o zatwierdzeniu rozwodu przez sąd. Na "Pudelku", który potwierdził tę informację w placówce, od razu pojawiły się komentarze, że to ewenement w skali polskiego show-biznesu. Wydawać by się mogło, że medialne małżeństwo z tak dużym stażem związku będzie publicznie prało swoje brudy, jak to zwykle - niestety - bywa w tego typu przypadkach. Nic bardziej mylnego! Damięcki i Laskowska chcieli bowiem uniknąć oskarżeń w przestrzeni medialnej, nie wystąpili przed kamerami, nie komentowali rozstania, a rozwód wzięli bez orzekania o winie (nieoficjalnie) lub za sprawą porozumienia.

- Celebryci mogą się od nich uczyć. (...) Jestem w szoku, że tak szybko poszło. (...) Błyskawicznie - czytamy we wpisach, które internauci zamieszczają w mediach społecznościowych.

Rozwód orzeczono już podczas pierwszej rozprawy, co zdarza się raczej rzadko - przynajmniej w sprawach dotyczących celebrytów, którzy niejednokrotnie próbują na swoich rozwodach ugrać dodatkową rozpoznawalność. Damięcki i Laskowska przyszli do sądu osobno, i osobno opuścili też budynek. Oboje zignorowali dziennikarzy. Szczegóły poniżej.

Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska rozstali się po 34 latach małżeństwa. Dlaczego? "Hien się nie dokarmia"

W przestrzeni medialnej krąży wiele plotek na temat powodów rozstania pary. Damięcki i Laskowska byli przecież ze sobą od 34 lat! Małżeństwo ostatecznie nie przetrwało jednak próby czasu, jak już wiemy. Sam aktor już przed pojawieniem się informacji o rozwodzie dawał do zrozumienia, że nie zamierza komentować wszelakich plotek. Stwierdził nawet, że "hien się nie dokarmia", a na portalach plotkarskich i tak pojawiło się wiele "bzdur".

- Jeżeli są ludzie, którzy śledzą doniesienia tak zwanej kolorowej prasy, no to widzą, że nie ma tam żadnych moich komentarzy na temat przeróżnych bzdur, które się na mój temat pojawiają. Ta cała masa doniesień z prawdą ma tyle wspólnego, ile wspólnego ma, nie wiem, słowo papier ze słowem papież: podobnie brzmi, zupełnie co innego znaczy. Hien się nie dokarmia, a z terrorystami się nie negocjuje - powiedział Grzegorz Damięcki w rozmowie z portalem Plejada.

W "Super Expressie" pisaliśmy jeszcze w maju 2025 roku, że to Dominika Laskowska miała wnieść pozew rozwodowy, a powodem miała być rzekomo niewierność męża. Grzegorz Damięcki, przyłapany niegdyś z Magdaleną Schejbal, znów był widywany w jej towarzystwie. Paparazzi uchwycili nawet moment wynoszenia kartonów i wielkiego pakowania. Czyżby mężczyzna miał się wprowadzić do kochanki? Najnowsze zdjęcia były naprawdę mocne. Ale nie spotkały się z reakcją czy komentarzem Damięckiego. O tym, jaka jest prawda, przekonamy się zapewne niebawem.

