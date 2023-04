Grzegorz Markowski znów jest na ustach wszystkich, a to za sprawą najnowszego zdjęcia, które do sieci wrzuciła jego córka - Patrycja Markowska. To pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy wokalista zespołu Perfect pokazał się w mediach społecznościowych. Swoją aktywność publiczną mocno ograniczył po tym, jak podupadł na zdrowiu. W 2021 roku ogłosił nawet, że nie wyruszy w trasę koncertową z okazji 40-lecia zespołu Perfect, a taki ruch tylko zwiększył spekulacje na temat tego, co mu dolega. Najnowsze zdjęcia pokazują, że Markowski prezentuje się fenomenalnie, więc być może odpoczynek od blasku fleszy mu służy. Co jednak mu dolega? Na co choruje Grzegorz Markowski? Takie pytania spędzają sen z powiek jego fanów. Oto, co wiadomo w tej sprawie.

Grzegorz Markowski odwołał trasę z okazji 40-lecia Perfectu i zniknął. Co mu dolega?

Problemy zdrowotne Grzegorza Markowskiego sięgają już 2015 roku, kiedy skarżył się na różne dolegliwości. Liczne koncerty szybciej go męczyły, potrzebował więcej czasu na regenerację po występach, niż zwykle. Przechodził wówczas także operację kolana. W czasie pandemii Markowski udał się do prywatnej przychodni na Mokotowie w Warszawie, ale nie w celu szczepienia, jak wówczas spekulowano. Okazało się, że powód był inny, choć nigdy go nie zdradzono. Jedynie menadżerka zespołu Perfect wypowiedziała się wówczas, że Markowski ma "choroby współistniejące", dlatego nie mógł zostać szybko zaszczepiony. Temat problemów zdrowotnych Markowskiego powrócił w 2021 roku, kiedy zdecydował się odwołać trasę koncertową z okazji 40-lecia zespołu Perfect.

"Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś", pisał Grzegorz Markowski.

Od tamtego czasu bardzo rzadko pokazuje się w mediach. Czasem jego córka, Patrycja Markowska, publikuje z nim zdjęcia. Podobnie stało się teraz, w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych, kiedy pokazała, jak Markowski wygląda i trzeba przyznać, że nie widać po nim spadku formy. Pozostaje mieć nadzieję, że zdrowie będzie mu jeszcze długo dopisywać. Fani trzymają kciuki!

