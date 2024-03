Sensacyjna wiadomość o Grzegorzu Markowskim! Było z nim fatalnie. Stał się cud?!

Włosy Rutkowskiego to był dopiero początek. Nie jesteście gotowi! Na to wydał prawdziwą fortunę

Dlaczego Grzegorz Markowski odszedł z grupy Perfect?

Grzegorz Markowski - ku rozpaczy fanów - w 2019 roku zdecydował się porzucić zespół Perfect. - Zostawiam zespół, zostawiam im nazwę, zostawiam wszystko - deklarował w rozmowie z "Super Expressem" legendarny rockman. Skąd ta nagła decyzja? - Ja po prostu odchodzę od zespołu Perfect. Uważam, że muzyka rockowa to jest muzyka energii, a nie chcę udawać energetycznego staruszka - argumentował Grzegorz Markowski. Artysta miał jeszcze wziąć udział w trasie koncertowej z okazji 40-lecia zespołu Perfect. Jednak ostatecznie ogłosił, że nie wystąpi z kapelą. Pojawiły się też informacje o problemach zdrowotnych Grzegorza Markowskiego. Sytuacja wyglądała fatalnie. - Gdy z chłopakami żegnaliśmy się z wami, obiecaliśmy zagrać serię koncertów kończących nasze wspólne perfectowe granie. I to był super plan. Perspektywa, że robi się coś ostatni raz, jest bardzo kusząca. To było przed pandemią. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja - oświadczył wokalista. Mimo to jednak Grzegorz Markowski od czasu do czasu pojawiał się na scenie, na ogół w towarzystwie córki. Wystąpił m.in. na Dniach Ciechanowa 2023. Teraz jednak nadeszła prawdziwie sensacyjna wiadomość!

Grzegorz Markowski w formacji Orkiestra Dorosłych Dzieci

Grzegorz Markowski dołączył bowiem do nowego projektu muzycznego, o czym poinformowała formacja Orkiestra Dorosłych Dzieci. - Wczorajszy bardzo pracowity dzień w historycznym miejscu z niezwykłymi gośćmi. Szykujemy dla Was coś specjalnego! Dziś tylko mała zapowiedź, czekajcie na dalsze wieści. Rockowe pozdrowienia prosto ze studia S4 z Warszawy! - czytamy w tajemniczym poście na Instagramie. Skład grupy jest imponujący. Na zdjęciu poza byłym wokalistą grupy Perfect widzimy jego córkę Patrycję, Julię Wieniawę, Tatrianę Okupnik i Grzegorza Kupczyka! Wszystko wskazuje zatem na to, że ze zdrowiem Grzegorza Markowskiego wszystko jest w porządku, co nas bardzo cieszy. Ciekawe, czy stał się jakiś cud, czy po prostu muzyk zdrowo się prowadził.

