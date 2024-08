Grzegorz Miecugow odszedł w wieku 61 lat. Był w sile wieku, nie wybierał się na emeryturę, nie planować końca kariery, ale choroba zdecydowała za niego. Jako dziennikarz działał od lat 80. i świetnie sprawdzał się w tym fachu. Widzowie uwielbiali go w "Szkle kontaktowym", "Faktach", ale pamiętali także z "Big Brothera", z "Wiadomości" Telewizji Polskiej. Jego głos kojarzyli z radiowej Trójki. Miecugow występował przed kamerami, ale był też wydawcą.

Wiem, że ja kiedyś umrę, pytanie: wcześniej czy później. Mam jeszcze sporo do zrobienia. Tak czuję. Nie będę robił z tego tragedii, będę walczył - obiecywał w rozmowie z serwisem naszemiasto.pl.

Gdy Miecugow zmarł, Adam Pieczyński, redaktor naczelny TVN24, mówił:

Tytan pracy, antenowiec, jakich już prawie nie ma. Do naszej tvnowskiej mitologii przeszedł dzień, w którym, w samych początkach TVN24, prowadził przez kilka godzin żywe studio, bo całą technikę stacji trafił szlag. Kilka godzin rozmów na antenie. Non stop. Kiedy zabrakło już innych rozmówców, zapraszał do prezenterskiego stołu koleżanki i kolegów i prowadził z nimi rozmowy.