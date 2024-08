Maciej Damięcki zmarł 9 miesięcy temu. Tak wygląda jego grób! Jeden element przyciąga wzrok

Co za wiadomości!

Maciej Damięcki odszedł w listopadzie zeszłego roku. Pochowano go 29 listopada 2023 r., 12 dni po śmierci. Aktor zmarł w wieku 79 lat. Pozostawił dwoje dzieci, które żegnając go w sieci, jednocześnie poinformowały internautów o śmierci ojca. "Prosimy o życzliwy uśmiech i ciepłe wspomnienie o naszym Maćku" - można było przeczytać w nekrologu, w którym podano szczegóły ceremonii pogrzebowej.

Pogrzeb Macieja Damięckiego. Łzy same cisnęły się do oczu

Ta zaczęła się od mszy w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Wzięło w niej udział wiele znanych osób. Pojawiła się Anna Korcz, był Jerzy Bończak i oczywiście rodzina Damięckich. Matylda pożegnała tatę wzruszającymi, pełnymi ciepła, ale i humoru słowami: - Jesteś największym przypałowcem, jakiego w życiu spotkałam. Można powiedzieć inaczej "anegdotogeneratorem". Zostawiłeś nam tak wiele pięknych historii i tak wspaniałych anegdot, w których grałeś główniaka. Anegdot, których tak naprawdę nie trzeba było upiększać ani ubarwiać, ponieważ były najśmieszniejsze i były najpiękniejsze.

Córka aktora wspomniała o tym, że jej ojciec był fanem crocsów, a ksiądz dodał, że pogrzeb to okazja do podziękowania za życie Macieja Damięckiego. W kościele wystawiono urnę z prochami i zdjęcie aktora, którym w sieci żegnał go syn. Damięcki spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Pogrzeb Macieja Damięckiego. Tak 9 miesięcy później wygląda jego nagrobek

Za kilka dni minie dziewięć miesięcy od pochówku Macieja Damięckiego. Na instagramowym profilu "Zasłużyli na pamięć" pojawiły się zdjęcia płyty nagrobnej (znajdziecie je niżej). Wykonano je w lipcowy, słoneczny dzień. Słońce przeświecało przez drzewa, ładnie oświetlając ciemny grobowiec. Nowy nagrobek prezentuje się okazale. Zdobią go dwie kolumny. Pomiędzy nimi postawiono zdjęcie Damięckiego, które wcześniej wystawiono w kościele.

Grób jest nowy, ale zadrzewiona, słoneczna okolica mu nie sprzyja. W dniu wykonywania zdjęcia na zakurzonej płycie leżały gałązki, a sztuczne bukiety kwiatów były wypłowiałe. Na dole stała latarenka i dwie wyschnięte rośliny. To jednak nie przeszkadzało w odbiorze grobowca jako eleganckiego miejsca pamięci o aktorze.

"Dziś będąc na Powązkach po 8 miesiącach przerwy, trafiłem na świeżo postawiony nagrobek na grobie Macieja Damięckiego, jest przepiękny!" - napisał autor instagramowego profilu.

Zobacz więcej zdjęć. Tak dziś wygląda grób rodzinny Damięckich na Starych Powązkach. Przytłaczający widok

