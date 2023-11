Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znane są szczegóły uroczystości

Dagmara Kaźmierska szuka męża. Gwiazda "Królowych życia" robi to na oczach widzów. Nie krępuje się

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Faktu pogrzeb Macieja Damięckiego odbędzie się 29 listopada. Rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych zaplanowano na godzinę 12. w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Można więc wnioskować, że aktor zostanie złożony do grobu rodzinnego, który znajduje się w alei Zasłużonych warszawskiego cmentarza, w którym spoczywają rodzice aktora - Irena Górska-Damięcka i Dobiesław Damięcki. Co prawda były wątpliwości, czy w pochówku nie przeszkodzi trwający w tym miejscu remont zabytkowego muru, ale jak udało nam się ustalić w kancelarii cmentarza, prace renowacyjne nie będą przeszkodą.

Kariera Macieja Damięckiego

Maciej Damięcki zagrał w ponad 40 filmach i serialach. Jeśli doliczyć role dubbingowe to wyszłoby niemal drugie tyle. Regularnie występował także na deskach teatralnych - przez wiele lat był etatowym aktorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Właściwie do ostatnich swoich dni był aktywny zawodowo - regularnie pojawiał się na planie "M jak Miłość", gdzie wcielał się w rolę proboszcza z Grabiny. Ostatni swój spektakl zagrał na kilka dni przed śmiercią - 11 listopada wystąpił w spektaklu "O co biega" wystawianym w Teatrze Capitol.

Życie prywatne Macieja Damięckiego

Maciej Damięcki pochodził z aktorskiej rodziny - oboje rodzice byli mistrzami sceny. Maciej wraz z bratem Damianem zadebiutowali jeszcze w dzieciństwie. Jego pierwszą żoną była aktorka - Anita Dymszówna, córka Adolfa Dymszy. Z drugą żoną Joanną miał dwoje dzieci - Mateusza i Matyldę, których również możemy podziwiać na ekranach. nie podano do publicznej wiadomości przyczyny śmierci Macieja Damięckiego. Aktor dwukrotnie w swoim życiu pokonał chorobę nowotworową.

Galeria: Tak dziś wygląda grób rodzinny Damięckich na Starych Powązkach