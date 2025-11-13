Grzeszczak pomaga ukochanemu rozwijać… aplikację cmentarną. „Partnerka strategiczna i kreatywna”!

Sylwia Grzeszczak aktywnie wspiera swojego partnera, Macieja Buzałę, w rozwijaniu aplikacji cmentarnej.

Wokalistka promuje projekt w mediach społecznościowych i pełni w nim rolę „partnerki strategicznej i kreatywnej”.

Apka oferuje m.in. zapalanie wirtualnych zniczy i zdalną opiekę nad grobami, a jej twórcy liczą na szerokie zainteresowanie użytkowników.

Nowy związek i nowe zawodowe wyzwania Sylwii Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak i Liber przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. We wrześniu 2023 roku ogłosili jednak rozstanie. Choć ich wspólna droga prywatna dobiegła końca, pozostali w ciepłych relacjach i nadal współpracują muzycznie. Prywatnie oboje są już w nowych związkach.

Maciej Buzała wprowadza innowacyjny, choć kontrowersyjny pomysł

Nowy partner wokalistki postanowił rozwinąć nietuzinkowy biznes. Buzała współtworzy aplikację o nazwie MyWay, która umożliwia m.in. zapalenie wirtualnego znicza oraz zdalne opłacenie opieki nad grobem bliskiej osoby. To rozwiązanie, które ma łączyć tradycję z nowoczesnością i odpowiadać na potrzeby tych, którzy nie zawsze mogą pojawić się na cmentarzu osobiście. Projekt wzbudza duże zainteresowanie – jedni chwalą innowacyjność, inni podchodzą do pomysłu z rezerwą.

Grzeszczak wspiera partnera w nowym biznesie

Sylwia od początku trzyma kciuki za ukochanego. Co więcej, zaczęła czynnie promować jego działalność, wykorzystując swoje potężne zasięgi w mediach społecznościowych. Kilka dni temu opublikowała na Instastory serię zdjęć z kulis pracy nad aplikacją. Widać na nich Buzałę pochłoniętego dopracowywaniem szczegółów projektu, a w tle atmosferę zaangażowania i wiary we wspólny sukces.

„Partnerka strategiczna i kreatywna” – rola Sylwii w projekcie

Grzeszczak podziękowała także osobom, które wspierają inicjatywę jej partnera. – Jako partnerka strategiczna i kreatywna, jestem pewna, że MyWay z całym zespołem będzie się rozwijać jak najpiękniej! To jest siła! – napisała z entuzjazmem. Jej słowa jasno pokazują, że nie zamierza stać z boku. Wręcz przeciwnie – chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju aplikacji, podkreślając jednocześnie swoją rolę i zaangażowanie.

Dla artystki to także szansa, by pokazać się z nowej strony. Zawsze strzegła swojej prywatności i rzadko zdradzała kulisy życia uczuciowego. Tym razem zrobiła wyjątek – i to z pełną świadomością. Czas pokaże, czy aplikacja MyWay zdobędzie popularność i podbije telefony Polaków?