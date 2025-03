Gustaw Holoubek to jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny teatralnej oraz filmowej. Był nie tylko wybitnym aktorem, ale także reżyserem, pedagogiem i wieloletnim dyrektorem Teatru Ateneum w Warszawie. Jego charakterystyczny głos, niezwykła charyzma, a także inteligencja sprawiły, że stał się ikoną polskiej kultury.

Holoubek urodził się w 1923 roku i już od najmłodszych lat wykazywał wielki talent artystyczny. Po studiach aktorskich związał się z teatrem, gdzie tworzył niezapomniane kreacje. Jako aktor filmowy również zapisał się na kartach historii. Gustaw prócz bogatego życia zawodowego, mógł się pochwalić równie ekscytującym życiem prywatnym. Jego romanse przeszły do historii!

Gustaw Holoubek przez lata był bożyszczem kobiet

Maria Wachowiak i Gustaw Holoubek poznali się na planie filmu "Pożegnania". To właśnie wtedy zapałali do siebie wielkim uczuciem. Mimo tego, iż Gustaw był od młodej aktorki starszy o ponad 15 lat i miał żonę - Danutę Kwiatkowską oraz córkę Ewę, to nie przeszkodziło mu to w romansie. Dojrzały aktor szybko wystąpił o rozwód, aby związać się z nową ukochaną. Ona z kolei zostawiła dla niego aktora Mariana Kociniaka. Zakochani ślub wzięli w 1962 roku. Po jakimś czasie urodziła im się córka Magdalena. Niestety związek nie przetrwał próby czasu.

Gustaw Holoubek rozpoczął intensywne przygotowania do spektaklu "Życie jest snem". Na scenie partnerowała mu młodsza o 20 lat Magdalena Zawadzka. Aktor bardzo szybko stracił dla niej głowę. Zdecydował, że rozwód z Marią i zwiąże z Zawadzką. Po latach znany aktor wyjawił, że poprzednie związki zaniedbywał. Dopiero trzecia relacja pozwoliła mu dowiedzieć się, na czym tak naprawdę polega udana relacja.

