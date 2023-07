i Autor: aleksandra_szafranska_lb / Instagram

Z życia gwiazd

Gwiazda "Królowych życia" oddała swoje psy do schroniska! Wolontariusze alarmują, że nie miały nawet szczepienia na wściekliznę

MG 9:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie każdy zdaję sobie sprawę z tego, jak wielką odpowiedzialność bierze na siebie, gdy decyduje się na adopcje psów. Według pracowników Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu, należy do nich celebrytka z „Królowych życia” – Aleksandra Szafrańska (29 l.). Jej dwa psy trafiły do placówki, ponieważ co chwilę uciekały. Zdaniem jednej z wolontariuszek schroniska służyły celebrytce do...promowania się.