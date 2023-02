Gwiazda "Mam Talent" jest w ciąży! Wrzuciła do sieci nagranie USG

Małgorzata Kożuchowska tankuje do pełna luksusowe porsche!

"Mam Talent", które jesienią 2023 roku powróci prawdopodobnie z 15. odsłoną, wypromowało wiele znanych gwiazd - komików, iluzjonistów, tancerzy, akrobatów czy wokalistów. Do tej ostatniej grupy należy Sabina Jeszka, która była uczestniczką 3. sezonu show w 2010 roku. Choć dotarła wprawdzie do ścisłego finału, nie wygrała go. Mimo wszystko można nazwać ją jedną z wielkich triumfatorek, bo stale funkcjonuje w przestrzeni medialnej, śpiewając solo. Teraz głośno zrobiło się o niej jednak za sprawą zmian w jej życiu prywatnym - spodziewa się drugiego dziecka!

Gwiazda "Mam Talent" jest w ciąży! Sabina Jeszka pokazała nagranie z USG

Sabina Jeszka opublikowała na Instagramie post, na którym jej fani mogą podziwiać, jak jej córeczka siedzi przed komputerem i przegląda nagranie USG mamy. Choć to jasny sygnał, że piosenkarka spodziewa się drugiego dziecka, niektórzy postanowili dopytać, czy mogą przesyłać gratulacje.

- Czy mamy gratulować?

- Chcesz nam coś przekazać?

Była finalistka "Mam Talent" potwierdziła oczywiście, że spodziewa się drugiego dziecka. Jedna z fanek napisała nawet, że już w grudniu, kiedy przyszła na koncert Jeszki, podejrzewała, że gwiazda może być w ciąży.

- Czyli dobrze widziałam na grudniowym koncercie!

Jak już wspomnieliśmy wyżej, Sabina Jeszka spełnia się już w roli mamy - pierwsze dziecko urodziła w maju 2018 roku. Ojciem obu pociech jest partner artystki, miłośnik motocykli Karol Małecki.

