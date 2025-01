Gwiazda "Na dobre i na złe" ujawniła się jako "kobieta osobna"! Co to znaczy?

Ewa Skibińska w swoim aktorskim CV ma wiele ról. Największą sławę przyniosła jej jednak postać Elżbiety Walickiej w serialu "Na dobre i na złe". Aktorka właśnie udzieliła bardzo szczerego wywiadu portalowi Plejada. Wcześniej ujawniła, że jest "kobietą osobną". Co to znaczy? Była gwiazda "Na dobre i na złe" wyjaśniła to we wspomnianej rozmowie.