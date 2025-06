Choć rzadko mówią o swoim związku publicznie, Marta Kalmus-Jankowska i Piotr Jankowski tworzą jedno z bardziej zgranych, a zarazem dyskretnych małżeństw w polskim show-biznesie. Oboje ukończyli krakowską PWST, każde z nich zrobiło karierę w innym serialu, a prywatnie wspierają się od lat.

Gwiazdy seriali prywatnie są małżeństwem

Marta Kalmus-Jankowska znana jest widzom przede wszystkim z "Na Wspólnej", gdzie wciela się w postać Renaty Zięby-Kraszewskiej. Piotr Jankowski przez ponad dekadę grał Piotra Walawskiego w "Barwach szczęścia", a jego ekranową partnerką była m.in. Katarzyna Zielińska.

Ich nazwiska rzadko pojawiały się razem w mediach, a oni sami nie pozują wspólnie na czerwonych dywanach. To sprawiło, że wiele osób nie wie, że aktorzy prywatnie są małżeństwem. Marta Kalmus-Jankowska przed laty w rozmowie z Radiem Gdańsk wyznała, że w życiu ważna jest dla niej harmonia, a z mężem dzieli m.in. pasję do nurkowania.

Miłość mimo sporej różnicy wieku

Marta i Piotr są absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Choć dzieli ich pięć lat różnicy wieku (to kobieta jest starsza), nie przeszkodziło to w nawiązaniu relacji, która z czasem przerodziła się w związek i małżeństwo. Choć oboje mają za sobą duże role telewizyjne, ich życie prywatne pozostaje poza medialnym zgiełkiem.

Piotr Jankowski zniknął z "Barw szczęścia"

Kilka lat temu głośno było o odejściu Piotra Jankowskiego z "Barw szczęścia". Aktor wcielał się w rolę Piotra Walawskiego przez ponad 11 lat. Ostatecznie zdecydował się na zakończenie tej przygody — jak sam przyznał - z powodu zmęczenia rolą, ale też z powodu trudnej sytuacji na planie.

Decyzja o rezygnacji z serialu "Barwy szczęścia" kiełkowała w mojej głowie od jakiegoś czasu, ponieważ przez 11 lat w życiu bohatera wydarzyło się wiele. Około 5 związków, liczne romanse, trójka dzieci - każde z inną kobietą, rozwody, a teraz śmierć córki. Pomyślałem, że to dobry moment

- mówił Jankowski w wywiadzie dla WP.pl.

Aktor nie ukrywał, że w tle rozstania z produkcją były także napięcia za kulisami:

Dodatkowym impulsem, myślę nawet że głównym, była postawa jednej pani z produkcji serialu, która zachowała się absolutnie nieprofesjonalnie i z kompletnym brakiem szacunku dla drugiego człowieka. Dla mnie jest to nieakceptowalne

- wyznał w WP.pl.

Co się dzieje dziś z Piotrem Jankowskim?

Po rozstaniu z serialem Piotr Jankowski nie rzucił się od razu w wir nowych telewizyjnych projektów. Jak sam zaznaczył, chciał skupić się na pracy teatralnej i przekazywaniu doświadczenia młodszym adeptom sztuki aktorskiej. Współpracował ze studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku. Co dziś robi? Nie zrezygnował z aktorstwa i co jakiś czas można go też zobaczyć na szklanym ekranie m.in. w serialu "Komisarz Alex". Nie jest to jednak główna rola.

Marta Kalmus-Jankowska i Piotr Jankowski są dowodem na to, że w świecie pełnym medialnego szumu można zbudować trwały związek. Ich wspólna historia nie potrzebuje skandali, by była ciekawa. Zamiast pozowania na ściankach, wybierają pracę twórczą, prywatność i wzajemne wsparcie.

