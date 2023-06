Gwiazda "Na Wspólnej" pokazała córkę. Wychowywała ją z Antkiem Królikowskim

Spis treści

Laura Breszka chroni swoje życie prywatne

Laurę Breszka nie należy do gwiazd, które chętnie i często dzielą się ze światem swoją prywatnością. Aktorka – znana gównie z ról w takich produkcjach, jak: „Singielka”, „Julia”, „Przyjacióki” – stara się stronić od skandali i rozgłosu. W przeciwieństwie do jednego ze swoich byłych partnerów. Mowa tu o Antku Królikowskim (34 l.). Para spotykała się ze sobą dekadę temu, ale do dziś temat ich związku powraca co jakiś czas w mediach w różnym kontekście. Tym razem za sprawą zdjęcia córki Laury, którym podzieliła się na swoim instagramowym profilu.

Laura Breszka pokazała córkę na Instagramie

Breszka zrobiła wyjątek i uchyliła rąbka tajemnicy spowijającej jej życie prywatne. Aktorka w instagramowym poście pokazała fanom, jak teraz prezentuje się jej córka, Leia. Dziewczynka ma już 13 lat.

Przypomnijmy, że Breszka była już mamą w czasie, gdy spotykała się z Królikowskim. Ich związek trwał kilkanaście miesięcy i w tym czasie aktor – a obecnie bardziej skandalista – pomagał Laurze w opiece nad Leią. Co więcej, wygląda na to, że byli partnerzy nie rozstali się w atmosferze skandalu. W przeciwieństwie do relacji z Antka z Joanną Opozdą (35 l.)… Breszce zdarzało się odnieść ciepło do aktorskich poczynań Królikowskiego, a nawet złożyć mu życzenia czy gratulacje z okazji ślubu.