To, co zrobiła Majka Jeżowska może szokować. Nie każda matka zdecydowałaby się na taki krok. Dręczyły ją wyrzuty sumienia!

Andrzej Seweryn ma powody do radości. Syn poszedł jego śladami. Robi zawrotną karierę międzynarodową!

Gwiazdor Netflixa Tan France ma synka! Internauci krytykują go za skorzystanie z usług surogatki

Tan France jest głównie znany z programu „Porady Różowej Brygady”, gdzie wraz z kolegami pomaga ludziom zmienić swoje życie. Od samego początku zaznacza, że żyje w szczęśliwym związku ze swoim partnerem. W 2021 padł ofiarą zmasowanej krytyki i hejtu spowodowanego… wynajęciem surogatki. Według Amerykanów, wykorzystywał on w ten sposób kobietę, która była w kiepskiej sytuacji finansowej. Tan France dał sobie radę z krytyką i jak się okazało, wraz z mężem powitali na świecie kolejnego synka.

- Witamy chłopca nr 2, Isaaca France, urodzonego w miniony weekend. Doskonale uzupełnia naszą małą rodzinę. I ogromne podziękowania dla naszej niesamowitej wojowniczki - surogatki za wręczenie nam największego daru, jaki można dać – napisał Tan France na swoim Instagramie.

Tutaj również niestety internauci naskoczyli na gwiazdę Netflixa. Zaznaczyli, że skoro walczy z nierównościami, to dlaczego wykorzystuje kobiety do rodzenia dzieci. Tan France nie odniósł się do tego typu komentarzy.

4. Szczeciński Marsz Równości. Tęczowy korowód na ulicach miasta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyglądają słodko, prawda?

Tan France to nie tylko „Porady Różowej Brygady”

Tan France urodził się w Wielkiej Brytanii, ale jego rodzice są pakistańskimi muzułmanami. Już jako dziecko interesował się modą i wspomagał dziadka w pracy w krawiectwie. Gdy miał 13 lat sam już ozdabiał kurtki. Po skończonych studiach związanych z modą został projektantem takich marek jak Zara czy Bershka. Od 2008 roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, aby dalej rozwijać się w branży modowej. Gdy zakończył swoje współprace i chciał odejść na emeryturę, skontaktował się z nim Netflix. Tak został ekspertem ds. mody w „Poradach Różowej Brygady”.

Tan France jest obecnie w szczęśliwym związku z Rodem Francem, który ma wykształcenie medyczne. Obaj często głośno mówią o prześladowaniach związanych z kolorem skóry Tana oraz islamofobii.