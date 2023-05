Joanna Klepko, czyli popularna Cleo ma rzesze publiczności wśród najmłodszych. Trenerka i jurorka "The Voice Kids" przyznaje, że cieszy ją sympatia dzieci i młodzieży. Zawsze stara się znaleźć chwilę dla swoich fanów. Po finale show TVP2 wokalistka została niemal otoczona przez dzieciaki, które lgnęły do niej jak do nikogo innego. - Bardzo lubię dzieci. Jestem człowiekiem, który ma w sobie bardzo dużo empatii. Dzieciaki to wyczuwają. Ja też lubię z nimi przebywać. Od razu łapiemy kontakt. Mam duży dystans do siebie, więc lubię sobie z nimi żartować. Myślę, że czują się przy mnie bezpieczne - mówi nam Cleo. A czy kiedy przebywa z maluchami budzi się w niej instynkt macierzyński? - Myślę, że w każdej kobiecie się budzi, natomiast kwestia dzieci to jest bardzo duża odpowiedzialność - dodaje, a czy w przyszłości planuje zostać mamą? - Tego się nie da zaplanować - dodaje z uśmiechem.

Cleo jest ulubienicą dzieci. Czy planuje mieć własne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.