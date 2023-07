Gwiazda Paranienormalnych szczerze o Polakach na wakacjach. “To świetna inspiracja dla kabaretu”. Co go śmieszy najbardziej?

To przeraźliwie smutne, co Artur Barciś zrobił po 35 latach małżeństwa z Beatą. Wiele osób mu tego nie wybaczy

- 2023 rok jest dla kabaretu Paranienormalni wyjątkowy, bo upływa pod znakiem 18-lecia waszej twórczości. Jakby pan podsumował ten czas?

- 18 lat na scenie kabaretowej to dla nas bardzo intensywny czas, wypełniony pracą, wyzwaniami, zdobywaniem doświadczeń i przede wszystkim wspaniałą przygodą. Początki, jak to zawsze bywa, były trudne. Myślą przewodnią było bawić ludzi, próbować swoich sił na przeglądach kabaretowych i pisać śmieszne skecze. Szybko udało nam się znaleźć własny charakter, postawiliśmy na oryginalność, parodie i komentowanie nie tylko tego, co w danej chwili jest aktualne. Stąd nasze pierwsze skecze: „Papieros”, „Młotek i gwóźdź” „Mucha i pająk”. Następny program wyłonił już mocno zarysowane postaci, jak Mariolka, Balcerzak, Dziadek, Doktor Prozak. Naszym najwięszym jednak dorobkiem jest publiczność, która od lat przychodzi na nasze występy i świetnie się z nami bawi. Zmieniał się również skład kabaretu. Odszedł Igor Kwiatkowski, ale pojawili się wspaniali aktorzy - Michał Czernecki, Bartek Kasprzykowski, Olga Borys, Sebastian Cybulski, Kuba Wąs, Bogusław Kudłek. W ciągu tych 18 lat wielokrotnie prowadziliśmy największe imprezy kabaretowe w Polsce, imprezy muzyczne, graliśmy u boku największych gwiazd kina i legend polskiego kabaretu. Prowadziliśmy własny, autorski program w telewizji „Paranienormalni Tonight”, za który otrzymaliśmy od publiczności nagrodę w postaci Telekamery. To jeszcze nie koniec. Wciąż bawimy się kabaretem i nie ustajemy w rozśmieszaniu naszej publiczności.

- Konsekwentnie w swojej twórczości unikacie panowie poruszania tematów politycznych. Skąd wynika ta zasada i czy są jeszcze jakieś tematy, z których wolicie się nie śmiać?

- Tematy polityczne zawsze były dla nas obce. Już podczas pisania pierwszych skeczów, wiedzieliśmy, że ta gałąź jest nie dla nas, że do nas nie pasuje, że nie chcemy się tym zajmować. Z drugiej strony zapraszając widzów na swój występ mamy pewność, że nikt nie wyjdzie zniesmaczony, bo wiadomo, że polityka, jak nic na świecie, potrafi podzielić Polaków. strony zapraszając widzów na swój występ mamy pewność, że nikt nie wyjdzie zniesmaczony, bo wiadomo, że polityka, jak nic na świecie, potrafi podzielić Polaków.

- Wkrótce poprowadzicie panowie kolejną odsłonę Mazurskiej Nocy Kabaretowej, gdzie od lat występy „Paranienormalnych” stanowią stały punkt programu. Wracacie tu panowie z sentymentem?

- Do Mrągowa zawsze wracamy z radością i ogromnym sentymentem. Jeśli raz stanie się na deskach tamtejszego amfiteatru, to już zawsze chce się wracać. Niezwykłe miejsce, tuż przy malowniczym jeziorze Czos, ściana publiczności i wspaniały mazurski klimat.

- To region, który w którym latem nigdy nie może zabraknąć licznych imprez i festiwali kabaretowych. Z czego wynika ta szczególna sympatia środowiska kabaretowego dla Mazur?

- Właśnie z tego, o czym już wspomniałem. Niepowtarzalny klimat miejsca i wyjątkowa publiczność, która bawi się razem z artystami, bez względu nawet na ulewny deszcz, który czasami się zdarza podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej.

- Myślą przewodnią Mazurskiej Nocy Kabaretowej będzie sezon letni. Czy Polak na wakacjach to dobra inspiracja dla kabareciarza?

- Polak na wakacjach to temat rzeka i niewątpliwie ogromna inspiracja dla każdego artysty kabaretowego. Uwielbiamy przecież jeździć na wczasy, kochamy wypoczywać, korzystać z tego co przynosi lato. Uwielbiamy cieszyć się z małych rzeczy, ale też narzekać. A to na kiepską pogodę, a to na ceny, albo na niewygodne łóżka, na komary, na za małe kajaki, za cienkie gofry itp. To dla nas kabareciarzy ogromne pole do popisu. Skecze piszą się same. Do zobaczenia w Mrągowie!

Emisja w TV:

24. Mazurska Noc Kabaretowa, sob., godz. 20.00 w TV Puls