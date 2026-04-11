Gwiazda Polsatu urodziła! Pokazała zdjęcie! "Najpiękniejsza wiosna w moim życiu"

Baby boom w polskim show-biznesie

Wiosna rozkwita i kwitnie również życie rodzinne wielu gwiazd polskiego show-biznesu! W ostatnim czasie kilka znanych par przekazało radosną nowinę. Niedawno informację o ciąży przekazała Patrycja Komorowska. Ukochana Pawła Deląga zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym czule obejmuje zaokrąglony brzuszek.

Dziecka spodziewają się również Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki. Para znana widzom z "Pytania na śniadanie" podzieliła się szczęśliwa wiadomością podzielili się w... prima aprilis! Nie był to jednak żart.

Swoją pociechę na świecie powitała już inna gwiazdorska para. W sobotnie popołudnie Daria Wąsiewska pokazała na Instagramie zdjęcie z wózkiem!

Najpiękniejsza wiosna w moim życiu - dodała w opisie.

Pod wpisem od razu posypały się gratulacje! Dziennikarka Polsatu do tej pory raczej pilnowała swojej prywatności. Chociaż na Instagramie pojawiały się wpisy np. z podróży, to odpowiednimi kadrami ukrywała ciążowe krągłości. O tym, że spodziewa się dziecka poinformowała w marcu.

Piękna gwiazda Polsatu została mamą!

Daria Wąsiewska od kilku lat związana jest z kolegą ze stacji oraz swoim przełożonym - Piotrem Witwickim. Dziennikarz ze słoneczną stacją związany jest od 2008 roku, a w 2023 roku objął stanowisko dyrektora pionu informacji i publicystyki w Telewizji Polsat. Jego wybranka początkowo zapowiadała pogodę oraz realizowała materiały reporterskie dla stacji Polsat News. Jesienią 2022 roku dołączyła do zespołu prezenterów kanału Wydarzenia 24.

Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska związani są ze sobą od przeszło czterech lat. W czerwcu 2024 roku wzięli ślub w tajemnicy przed mediami. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie i niezwykle urokliwej okolicy w Starej Miłosnej.

Sonda Czy pytania o posiadanie dzieci są na miejscu? To sprawa prywatna – nikt nie powinien o to pytać! Zależy, kto pyta i w jakiej relacji – czasem to troska, nie wścibskość Nie przeszkadza mi to – to normalne pytanie, jak każde inne Uważam, że osoby publiczne powinny być gotowe na takie pytania