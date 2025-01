Gwiazda reality-show nie żyje! Przyjaciele w szoku, rodzina nie chce podawać przyczyny śmierci

Co o niej wiemy?

"The Vivienne" nie żyje

Gwiazda brytyjskiej i amerykańskiej telewizji, "The Vivienne", czyli James Lee Williams nie żyje. Artysta zmarł w wieku 32 lat w ten weekend. Jak poinformowano w krótkim oświadczeniu:

James był niezwykle kochany, miał wielkie serce i był niesamowitą osobą. Rodzina ma złamane serce po stracie syna, brata i wujka. Wszyscy są niezwykle dumni z niesamowitych rzeczy, które Jamesowi udało się osiągnąć w życiu i w karierze.

James jako "The Vivienne" osiągnął ogromny sukces w Wielkiej Brytanii po zwycięstwie w reality-show "Rupaul's Drag Race UK", w którym artyści drag queen konkurują między sobą prezentując między innymi talenty aktorskie, wokalne, taneczne i komediowe.

Vivienne radziła sobie właściwie w każdej konkurencji, ale największe wrażenie robił talent wokalny. To dzięki niemu gwiazda trafiła do musicalowej wersji "Czarownika z krainy Oz", a później do teatru na West End.

Wielkim talentem były też występy komediowe - największym echem odbiła się parodia Donalda Trumpa. James później wielokrotnie wcielał się tę rolę w różnych produkcjach BBC. W stacji występował także we własnym reality-show - "Vivienne podbija Hollywood".

Vivienne zajęła też 3 miejsce w brytyjskiej edycji show "Gwiazdy tańczą na lodzie" i występowała w kolejnej edycji "RuPaul's Drag Race: All Winners".

Rodzina nie zdecydowała się na podanie przyczyny śmierci 32-letniego artysty, choć w sieci aż huczy od spekulacji. W oficjalnym oświadczeniu dodano:

Nie będziemy ujawniać żadnych kolejnych szczegółów. Apelujemy by rodzina James'a dostałą czas i mogła w spokoju i prywatności przepracować swoją żałobę.