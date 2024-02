Gwiazda "Rodzinki.pl" niedługo przed maturą zrezygnowała ze szkoły. Teraz zaliczyła dwie studniówki

Anna Nowak-Ibisz pokazała syna w dniu jego 18 urodzin. Jego ojcu ma do powiedzenia tylko jedno

- I kolejna Studniówka za mną!🌹❤️ Tym razem w roli osoby towarzyszącej spędziłam noc z ludźmi z mojego poprzedniego, stacjonarnego liceum! ~ 3.02.2024 - napisała Emilia Dankwa na Instagramie. Młoda aktorka podobnie jak na poprzedniej studniówce miała na sobie czerwoną suknię. Kreacja studniówkowa była jednak nie tak odważna jak ta poprzednia autorstwa Violi Piekut, gdzie był spory dekolt i wycięcie na nodze.

Emilia Dankwa przyznała, że przed pierwszą studniówką, która odbyła się 27 stycznia w Pałacu "Noce i dnie" pod Warszawą, poloneza ćwiczyła dopiero na pół godziny przed imprezą! Jej tanecznym partnerem był jej starszy brat. - Jestem wdzięczna ludziom, że też się tak zaangażowali w te przygotowania, ponieważ spotkaliśmy się pół godziny przed rozpoczęciem studniówki. Zatańczyliśmy po prostu tak na świeżo i uważam, że wyszło super, więc jestem bardzo zadowolona - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Wyjawiła także, że wcześniej nie widziała swoich kolegów z wirtualnej klasy. - Od marca zeszłego roku uczęszczam do szkoły w chmurze, to jest nauczanie domowe, więc ja, jak i mój rocznik, który był na studniówce, uczymy się z domu, nie spotykamy się z rówieśnikami, dlatego ta studniówka to był pierwszy, ale nie ostatni, tak myślimy, moment, w którym widzieliśmy się tak na żywo, naprawdę - powiedziała Dankwa.