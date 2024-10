Gwiazda Spice Girls zaszalała w Warszawie! Niby zakryta pod szyję, a i tak pokazała dużo

Spice Girls: Na ich powrót czekają miliony fanów

Spice Girls to prawdziwa legenda lat dziewięćdziesiątych. Cały świat dosłownie oszalał na punkcie brytyjskiego zespołu. Piątka młodych artystek odwiedziła cieszyła się ogromna popularnością. Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Victoria Beckham (wcześniej Adams) (Posh Spice) i Geri Halliwell (Ginger Spice) - każda z nich zachwycała innym stylem. Ich hity "Wannabe", "Spice Up Your Life" czy "Viva Forever" nadal porywa tłumy do tańca.

W 2000 roku na półki trafił ostatni album zespołu, a byłe "spicetki" skupiły się na solowych karierach. Fani Spice Girls musieli czekać aż dwanaście lat na ich powrót. Niestety, był to jednorazowy występ. W 2012 roku panie ponownie spotkały się na scenie i wykonały kultowe przeboje podczas zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Był to ostatni raz gdy wystąpiły w komplecie. Kilka lat później wyruszyły w trasę, ale już bez Posh Spice, czyli Victorii Beckham.

Mel C zagrała w Warszawie. Wulkan energii!

Mel C nadal aktywnie spełnia się w branży muzycznej. Na swoim koncie ma kilka albumów solowych oraz nagród muzycznych. W 2022 roku miała być jedną z gwiazd "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem. Po apelach fanów, którzy zwrócili jej uwagę na działania ówczesnych władz TVP, odwołała występ.

Obawiam się, że w świetle informacji, na które zwrócono mi uwagę, a które nie pozostają w zgodzie ze wspieranymi przeze mnie społecznościami, mimo wcześniejszych planów nie będę mogła wystąpić w Polsce w sylwestrowy wieczór - napisała w oświadczeniu.

Mel C nie skreśliła Polski na zawsze. W sobotę, 19 października, wystąpiła w Warszawie. Pełna energii 50-latka zagrała set DJ-ski na urodzinach Food Town w Fabryce Norblina. Przeniosła uczestników imprezy do lat 90. Udowodniła przy tym, że nadal ma "to coś". Mel C postawiła na sportową stylizację z pazurem. Zaprezentowała przy tym idealną sylwetkę, którą podkreśliła sukienką, która chociaż miała długie rękawy i golf, to ściśle przylegała do ciała gwiazdy. Po zakończonym występie piosenkarka została "przyłapana" przez paparazzi. Gwiazda i towarzyszący jej mężczyzna byli w wyraźnie dobrych humorach.

