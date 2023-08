51-letnia gwiazda "Spice Girls" wygrzewa się na jachcie. Niewiarygodne jak wygląda. Szał!

Była "Spajsetka" bardzo się zmieniła

Grupa Spice Girls, w skład której wchodziły Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Victoria Adams (Posh Spice) i Geri Halliwell (Ginger Spice) powstała w 1994 roku, a już dwa lata później "Spajsetki" wydały debiutancki singiel i szturmem wkroczyły na listy przebojów. "Wannabe" nucił cały świat, a one z dnia na dzień zdobyły ogromną sławę. Nie był to girlsband jednego przeboju, mimo że nie przetrwał zbyt długo. Spice Girls w swoim dorobku mają trzy albumy, a zespół rozwiązały po sześciu latach. Mimo to do tej pory pozostają najlepiej sprzedającą się żeńską grupą wokalną wszech czasów - sprzedały ponad 105 milionów płyt.

Ginger Spice jak nastolatka!

Od tamtego czasu minęły niemal trzy dekady, a każda ze "Spajsetek" poszła w swoją stronę. Geri Halliwell - teraz już Horner - wydała jeszcze kilka albumów solo, ale w końcu odeszła od muzyki. Próbowała swoich sił w modelingu, aktorstwie, a nawet w pisaniu bajek dla dzieci. Teraz przede wszystkim udziela się charytatywnie. I właśnie skończyła 51 lat! Z tej okazji imprezowała na luksusowym jachcie, a media z miejsca obiegły jej zdjęcia. Gwiazda ma na sobie jasny jednoczęściowy strój kąpielowy, który idealnie podkreśla jej oszałamiającą figurę. Geri pozuje bez grama makijażu i w mokrych włosach i wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Internauci nie mogli wyjść z podziwu, a przyjaciółki z zespołu składały jej życzenia i dzieliły się archiwalnymi fotkami. Sto lat!

Sonda Czy lubisz Spice Girls? Tak Nie