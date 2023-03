Gwiazda "Warsaw Shore" przyciągnęła światową sławę! Magdalena Pyznar i Harlan Coben, co ich łączy?

Magdalena Pyznar kilka lat temu wystąpiła w kontrowersyjnym programie "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". I choć większość jej kolegów czy koleżanek z różnych edycji wybrało życie wśród afer i skandali, ona postanowiła zagłębić się w twórczość literacką. Wydała dwie powieści: "60" oraz "Sankcja", które odniosły niemały sukces, a teraz planuje wydać kolejne książki. Jej aktywność nagle została zauważona przez światowej sławy pisarza! Harlen Coben, amerykański pisarz i autor niezwykłe popularnych powieści kryminalnych, napisał do Pyznar na Instagramie, zaobserwował również jej konto w mediach społecznościowych. Co ciekawe, Magdalena Pyznar nigdy nie ukrywała, że Coben jest jej ulubionym twórcą, który zainspirował ją do pisania własnych książek. Taki obrót spraw jest więc dla niej spełnieniem marzeń! W rozmowie z "Super Expressem" polska autorka zdradza kulisy całej interakcji.

Magdalena Pyznar i Harlen Coben. Co ich łączy? Pisarz zwrócił się do polskiej autorki

Magdalena Pyznar pochwaliła się, że oficjalny profil Cobena na Instagramie dołączył do grona jej obserwujących. W niemal euforyczny stan wprowadziło ją niedawne powiadomienie, które zwiastowało, że… Harlan Coben wysłał do niej prywatną wiadomość!

- Gdy zobaczyłam powiadomienie, byłam przekonana, że to jakiś fejk i ktoś podszywa się pod Harlana Cobena. Zobaczyłam wiadomość, następnie sprawdziłam profil, z którego została wysłana i… zaniemówiłam! Dosłownie się wzruszyłam. Ktoś może powiedzieć, że to tylko krótka wiadomość, ale naprawdę dla mnie jest to niesamowicie miłe. Dopiero zadebiutowałam jako autorka powieści, a tutaj otrzymuję wiadomość od mojego absolutnego idola. Szczerze, długo nie wiedziałam, czy to jakiś sen, czy to, co widzę w swoim telefonie dzieje się naprawdę - komentuje rozpromieniona Pyznar w rozmowie z "Super Expressem".

Coben napisał do Magdy w odpowiedzi na instastory, w którym wyznała, że jej marzeniem jest, aby jej książka znalazła się pośród twórczości Cobena na półkach w księgarniach i w domowych biblioteczkach. Pisarz nie pozostał na to obojętny i napisał, że chciałby wiedzieć, co znaczą słowa, które widnieją na instastory pisarki (wstawiła opis w języku polskim). Magdalena zachwycona oczywiście wyjaśniła pisarzowi, co miała na myśli. Czy to początek nowej współpracy? A może przyjaźni?

- Nie sądzę - odpowiada z uśmiechem Pyznar. - Nie przeceniam tego faktu, ale jest mi zwyczajnie miło. Dzięki tej sytuacji mam zastrzyk dodatkowej mobilizacji do mojej pracy twórczej. Już niebawem będę informowała o moich planach i kolejnych publikacjach, które są już za rogiem! - dodaje Magdalena.

Kim jest Magdalena Pyznar?

Magdalena Pyznar, przed laty uczestniczka reality show "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Autorka powieści "60" oraz "Sankcja". Szczęśliwa mama małej Zuzi. "Z normalnym spojrzeniem na życie, nie koloryzuje macierzyństwa, za co jest ceniona przez swoich fanów", czytamy w jej krótkiej biografii. Mieszka na wybrzeżu Costa Blanca. Chętnie pokazuje swoje codzienne życie w Hiszpanii. Z zamiłowania tancerka i dietetyczka.

