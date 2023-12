Gwiazdor programu "Królowe Życia" wylądował w szpitalu! "Ostrzegam brutalne zdjęcie"

Aktor "Listów do M" stanął przed sądem. Grozi mu 10 lat więzienia. W tle siekiera i rozbój

Mateusz "Tarzan" Leśniak w programie "Królowe życia" występował z Anną Renusz. W programie mogliśmy śledzić ich codzienne życie. W ich związku nie brakowało kłótni i rozstań. Ostatecznie jednak zakochani przezwyciężyli wszystkie kryzysy i w 2022 roku wzięli ślub humanistyczny. Mężczyzna w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co musiał przejść operację. Niedawno wrzucił drastyczne zdjęcie

Mateusz "Tarzan" Leśniak z "Królowych Życia" w szpitalu! Pokazał drastyczne zdjęcie

Ostatnio popularny "Tarzan" wrzucił do sieci niepokojące informacje na temat swojego stanu zdrowia. W mediach społecznościowych opublikował drastyczne zdjęcie ze szpitala. Gwiazda "Królowych Życia" doznała kontuzji kolana, w wyniku której musiał przejść rekonstrukcję zerwanego więzadła właściwego rzepki. Celebryta zapewnił, że jest pod najlepszą opieką.

- Ostrzegam brutalne zdjęcie. Przegram jeśli się poddam, a tego nigdy nie zrobię. Pamiętajcie, nie poddawajcie się, bo w końcu to minie. Dziękuje moim bliskim za wsparcie, trenerowi. Szpital, do którego trafiłem — najlepsza opieka, lekarze i pielęgniarki na najwyższym poziomie i oczywiście tona wiadomości ze wsparciem od was. Nie mrugać, bo zaraz wracam - napisał mężczyzna na Instagramie.

