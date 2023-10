Nie do wiary, co Szapołowska wyprawiała z wnuczką na cmentarzu! Ludzie są oburzeni

Adam Giza, dziennikarz TVP, chyba nie takiej reakcji się spodziewał, gdy wpadł na pomysł rozesłania do różnych redakcji laurki o samym sobie. Portal Wirtualne Media postanowił opublikować tekst reportera, a w sieci rozpętała się burza, w której większość osób wyśmiewa postawę prezentera. O co w tym wszystkim chodzi? Adam Giza przesłał do portalu (i ponoć do innych redakcji) komunikat na swój temat. Opowiada w nim o swojej karierze, podkreśla, że jest "sympatycznym reporterem" i "nie zajmował się polityką". Dodał, że "chorują wszyscy, od liderów PO po zwolenników PiS". Reporter od kilku miesięcy pracował w sekcji "Wiadomości" oraz prowadził program "Panorama", ale z Telewizją Polską związany jest od lat - w TVP1 prezentował pogodę w programie "Dzień dobry, Polsko", "w TVP Info pracował w programach "Wstaje dzień" i "O tym się mówi". Tam też prowadził poradnik na temat pandemii. Teraz wciąż specjalizuje się w tematach medycznych. Z jego publikacji przesłanej ostatnio do mediów można wyciągnąć różne wnioski, w tym to, że Giza najprawdopodobniej boi się zwolnienia z TVP po zmianie władzy, która może nastąpić w stacji po wyborach.

Gwiazdor TVP boi się zwolnienia? Adam Giza rozsyła laurkę o samym sobie. "Sympatyczny prezenter"

Adam Giza w rozesłanej publikacji podkreśla swoją apolityczność. Opisuje też imponującą karierę i wylicza nagrody oraz wyróżnienia, które otrzymał. - Realizowałem w "Wiadomościach" wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki! Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg! Robiłem wszystko aby 2-2,5 mln ludzi mogło się dowiedzieć jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci! Nigdy nie zajmowałem się polityką - chorują wszyscy od liderów PO po zwolenników PIS. Nie oceniałem także jaki materiał emitowany jest w "Wiadomościach" przed i po moim medycznym - czytamy w komunikacie dziennikarza, opublikowanym przez Wirtualne Media.

Co po wyborach z programem Adama Gizy? To pytanie zadaje sam zainteresowany. I również sam na nie odpowiada. "Wydaje się, że realizacją misji TVP bez względu na to, kto nią zarządza jest propagowanie wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny". Wcześniej Giza chwali się, że ludzie czasem mylą go w sklepie z lekarzem, a on sam nigdy nie krytykował polityki czy władzy, bo zależało mu na rzetelnym informowaniu ludzi o tematach związanych z medycyną. Co stało za przygotowaniem tej pięknej laurki, którą reporter wystawił sam sobie? Nie wiadomo. Wirtualne Media zapytały go o szczegóły, ale Giza odpowiedział, że "nie otrzymał zgody od pracodawcy na wypowiadanie się w tym zakresie".

