Gwiazdy "Bridgertonów" i "After razem!" Ależ to będzie miłość!

Główną bohaterką nowego serialu będzie Pia, grana przez Simone Ashley. Ślicznotka po rozstaniu z chłopakiem o imieniu Charlie - to w niego wciela się Hero Fiennes Tiffin - szuka swojego celu w życiu. Charlie oczywiście wróci do życia Pii w najmniej spodziewanym momencie. Pia wprawdzie oddaje się swojej pasji do fotografii, ale powrót Charliego po raz kolejny wywróci jej życie do góry nogami.

Aby uciec od dawnej miłości Pia bierze udział w randkach w ciemno. Jej siostra Sonal (Anoushka Chadha) i matka Laxmi (Sindhu Vee) mają nadzieję, że w ten sposób Pia znajdzie miłość i z "tym jedynym" przyjdzie na ślub siostry. Jednak żaden z kandydatów randkowych nie jest w stanie zastąpić Pii Charlie'go. Jak to się skończy? Możecie się łatwo domyślić, ale czeka Was spora dawka wzruszeń z największymi gwiazdami seriali!

„Picture This” na Prime Video od czwartku 6 marca

Pod fot: Piękni, młodzi zakochani!