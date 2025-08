Gwiazdy i przyjaciele żegnają Macieja Mindaka. "Takie rzeczy nie powinny się dziać"

Maciej Mindak był cenionym ekspertem od nieruchomości. Z branżą związany był od 2007 roku. Rok później zaliczył swój telewizyjny debiut w programie "Nieruchomości" emitowanym na antenie TVN CNBC oraz TVN24. Z czasem stał się stałym bywalcem TVN, gdzie w przystępny sposób tłumaczył widzom różne zawiłości związane z branżą budowlaną. Występował jako ekspert w programach "Mieszkanie na miarę", "House Hunters - Poszukiwacze domów". Gościnnie pojawiał się również w "Dzień Dobry TVN".

W poniedziałek, 4 sierpnia rodzina Macieja Mindaka opublikowała krótkie oświadczenie, w którym poinformowała o śmierci mężczyzny. Gwiazdor TVN zmarł nagle pozostawiając pogrążoną w żałobie rodzinę.

Mindak we wrześniu obchodziły swoje 39. urodziny. Miał przed sobą wiele planów. Nieustanie skupiał się na rozwoju kariery. W ostatnim wpisie na Instagramie zamieścił fragment wywiadu, w którym wypowiadał się na temat swojej branży.

Zobacz również: 38-letni Maciej Mindak zmarł nagle! Ostatni post przed śmiercią eksperta TVN wiele o nim mówi

Niespodziewana śmierć Macieja Mindaka była szokiem również dla jego fanów oraz znajomych z show-biznesu. Pod postami z informacją o jego śmierci szybko zaroiło się od komentarzy. Internauci nie potrafią pogodzić się z odejściem 38-latka. Zaszokowana Hanna Zborowska-Neves wyznała w komentarzu, że rozmawiała z nim zaledwie kilka dni przed jego śmiercią.

Lubianego agenta pożegnała również Dorota Szelągowska. "Maciuś… Ogromne wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych" - napisała w komentarzach pod postem. Krzysztof Miruć, architekt znany m.in. z programu TVN "Zgłoś remont", też wyraził swój smutek: "BRAK SŁÓW. GIGANTYCZNY SMUTEK. SPOCZYWAJ W SPOKOJU...".

W rozmowie z "Faktem" opisał zmarłego kolegę jako człowieka wyjątkowego z ogromnym poczuciem humoru oraz fachowca w swoim zawodzie. Panowie poznali się podczas pracy nad programami telewizyjnymi. Łączyła ich również wspólna pasja. "Maciek był motocyklistą, ja jestem również motocyklistą, więc mieliśmy wspólną pasję" - wyznał.

Był pełnym życia facetem, bardzo zabawnym, przepotwornie inteligentnym. [...] Miał do tego pasję, pracował z sercem. [...] Nie wiem, co się stało. Trudno mi powiedzieć. Natomiast to jest coś niewyobrażalnego. Kiedy młody, zdolny mężczyzna po prostu odchodzi. Przepraszam łamie mi się głos, ale znałem go... Takie rzeczy nie powinny się dziać - stwierdził w rozmowie z "Faktem".