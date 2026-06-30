Gwiazdy na koncercie "Wrocław Przyszłości". Górniak, Hyży, Margaret, Szemplińska i inni [ZDJĘCIA]

"Wrocław Przyszłości" w Polsacie. Miasto pełne gwiazd

"Wrocław Przyszłości" to widowisko muzyczne, które łączy pop, klasykę i nowe technologie w pełne emocji doświadczenie. To spotkanie różnych światów muzycznych i artystycznych tworzy wyjątkowy wieczór w sercu Wrocławia. Wyjątkowe widowisko odbyło się ostatniego dnia czerwca 2026 na Placu Wolności we Wrocławiu, a transmisję z tego koncertu można było oglądać na antenie głównego kanału Polsatu. Kto pojawił się na scenie? Część klasyczną reprezentowali m.in. znany na całym świecie Jakub Józef Orliński, Adam Michalak oraz Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej. Gwiazdy muzyki rozrywkowej, które pojawiły się na scenie, to Edyta Górniak, Margaret, Ralph Kaminski, Alicja Szemplińska, Janusz Radek i Gracjana Górka. Galę prowadzili Agnieszka Hyży i Tomasz Wolny. Na jakie stylizacje postawiły wymienione gwiazdy?

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Stylizacje na koncercie "Wrocław Przyszłości"

Na scenie oraz na ściance przed koncertem „Wrocław Przyszłości” pojawiły się największe gwiazdy muzyki i telewizji, przyciągając uwagę nie tylko swoimi występami, ale także dopracowanymi stylizacjami. Artyści postawili na efektowne kreacje, elegancję i oryginalne dodatki, przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję. Kto zachwycił modowym wyczuciem, a czyje wybory okazały się mniej udane? Oceńcie sami! W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z koncertu oraz z czerwonego dywanu i przekonacie się, jak prezentowały się gwiazdy podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

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