Tradycją w polskich domach podczas każdych świąt jest nie tylko ubieranie choinki, obdarowywanie się prezentami, czy przygotowywanie 12 wigilijnych potraw, ale również rodzinny seans filmów: "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku". Wielu z nas zapewne zna na pamięć kultowe sceny z obu produkcji oraz dom głównego bohatera. Właśnie to miejsce postanowili zwiedzić najpopularniejsi prezenterzy TVP, którzy odbywają właśnie podróż po Stanach Zjednoczonych.

Gwiazdy TVP wyleciały do USA! Odwiedziły dom "Kevina..."!

Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Rafał Brzozowski wylecieli do USA, by poczuć amerykański, przedświąteczny klimat. Choć nie wiadomo, co zamierzają zwiedzać i do jakich miast się udać, wiadomo, że ich pierwszym przystankiem było Chicago. Nie mogli więc darować sobie wizyty pod domem Kevina McCallistera!

- Poznajecie ten dom za nami? Miejsce niezwykle wyjątkowe, a w czasie świątecznym często prezentowane w stacjach telewizyjnych. Tak, to tutaj co roku Kevin zostaje sam. Razem z Gosią i Olkiem sprawdziliśmy, czy i na zbliżające się święta dom gotowy. Kevina nie zastaliśmy - żartował Brzozowski.

Pod postem pojawiła się uwaga jednej z internautek, która pospieszyła z informacją, że dom znany ze świątecznych filmów od 2012 roku jest własnością prywatnej osoby, która bardzo ubolewa, że turyści stale przychodzą pod bramy i robią sobie zdjęcie. Inni natomiast pozazdrościli prezenterom TVP takich "odwiedzin".

Jak myślicie, jaki będzie kolejny przystanek trójki prezenterów w Ameryce?