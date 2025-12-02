Gwiazdy w wielkim stylu! Cielecka jak demoniczna femme fatale, Więdłocha niczym ikona retro, ale to Katarzyna Żak błyszczała najbardziej

Gala Doskonałość Roku „Twojego Stylu” 2025 przyciągnęła elity polskiego show-biznesu. Na ściance błyszczały gwiazdy w kreacjach dopracowanych do ostatniego szczegółu, a klimat rodem z prestiżowych europejskich gal unosił się w powietrzu. Choć zachwycały niemal wszystkie obecne panie, tego wieczoru naszą uwagę szczególnie przykuły - hipnotyzująca Magdalena Cielecka, zjawiskowo Agnieszka Więdłocha i niepodzielna królowa blasku – Katarzyna Żak.

Doskonałość Roku „Twojego Stylu” to od lat jedno z najbardziej stylowych wydarzeń w polskim kalendarzu. Tegoroczna edycja pokazała, że gwiazdy doskonale czują modę – potrafią zachwycić zarówno minimalizmem, jak i filmowym dramatyzmem czy złotym przepychem.

A choć na ściance pojawiło się wiele znanych nazwisk, tego wieczoru najbardziej błyszczała - i to dosłownie-  jedna osoba: Katarzyna Żak, która udowodniła, że elegancja nie zna wieku, a blask jest ponadczasowy.  Jej złota, połyskująca sukienka nie tylko pięknie odbijała światło fleszy, ale też wyróżniała się swoim fasonem – swobodnym, ale niezwykle efektownym.

Stylizacja była kwintesencją dojrzałej elegancji: błysk, ciepły odcień złota, klasyczne szpilki i idealnie dobrana kopertówka. Żak wyglądała świeżo, radośnie i pełna energii, a przy tym emanowała naturalnym wdziękiem. Wśród wielu czarnych i minimalistycznych kreacji to właśnie jej look przyciągał wzrok z daleka.

Magdalena Cielecka – mroczna elegancja i siła femme fatale

Magdalena Cielecka, pojawiła się w stylizacji, którą można śmiało nazwać filmowym hołdem dla najbardziej demonicznych bohaterek kina noir. Głęboka czerń, surowa konstrukcja marynarki i błyszcząca, opalizująca spódnica tworzyły niezwykle odważny i intrygujący duet. Do tego ciemna szminka, biżuteria opadająca pionowo na dekolt i chłodny, minimalistyczny makijaż. Efekt? Cielecka wyglądała tak, jakby przybyła prosto z planu thrillera – elegancko, mocno, z aurą kobiety, która zna swoją wartość i nie potrzebuje słów, by przyciągnąć uwagę.

Agnieszka Więdłocha – szyk i retro glamour

W zupełnie innym estetycznym świecie znalazła się Agnieszka Więdłocha. Jej długa, czarna suknia nawiązywała do klasyki dawnych hollywoodzkich premier – rozkloszowany dół, delikatnie bufiaste rękawy i misternie wykończony kołnierzyk tworzyły niezwykle urokliwy, niemal nostalgiczny wizerunek. Gładko zaczesane włosy i intensywna czerwona szminka dopełniły looku w stylu ikon sprzed lat. Aktorka prezentowała się jak bohaterka czarno-białego filmu – kobieco, subtelnie, elegancko. Nie potrzebowała cekinów, by przyciągać uwagę.

To nie koniec modowych emocji…

Aleksandra i Michał Żebrowscy – klasa w duecie. Małżonkowie pojawili się w eleganckiej, stonowanej odsłonie. On w świetnie skrojonej stalowej marynarce, ona w długiej, dopasowanej sukni z metalicznym połyskiem. Razem tworzyli obraz hollywoodzkiej pary – harmonijni, pewni siebie i niezwykle fotogeniczni. Agnieszka Grochowska wybrała kreację balansującą między klasyką a śmiałą, nowoczesną formą. Czarna suknia na ramiączkach z transparentnymi akcentami, do tego nonszalancko zarzucona na ramiona biała marynarka. Minimalistycznie, ale z pazurem. Ewę Wachowicz wybrała na tę okazję kreację w odcieniu cynamonu. Jej zestaw garniturowy wyróżniał się idealnym krojem i szlachetną tkaniną, a całość dopełniał dyskretny makijaż i biżuteria. Kto jeszcze pojawił się na gali i jak się bawili, gdy zeszli z obowiązkowej ścianki zobaczycie w naszej galerii.

