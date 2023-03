Ostatnio informowaliśmy o przełomowym momencie, który na zawsze może polepszyć stosunki, jakie panują między byłym mężem Katarzyny Cichopek (41 l.) a jej aktualnym partnerem. Marcin Hakiel, korzystając z okazji, skonfrontował się z Maciejem Kurzajewskim i umówił się z nim na spotkanie. Wiele osób z zapartym tchem czekało więc zapewne na to, co tancerz wyzna podczas telewizyjnego wywiadu w "Dzień dobry TVN". Choć żadnych przełomowych informacji na temat życia prywatnego nie podał, opowiedział o doświadczeniach.

Marcin Hakiel udzielił wywiadu! Tak opowiadał o tym, co przeżył

6 czerwca Marcin Hakiel skończy 40 lat. Mężczyzna dał do zrozumienia w rozmowie z prowadzącymi tvn-owskiej śniadaniówki, że jest wdzięczny za wszelkie doświadczenia, które go umocniły.

- Myślę, że zaraz będę mieć 40 lat. Upływ czasu najbardziej widzę po dzieciach. One tak znacząco rosną. To jest kolejny rok. Kolejne doświadczenie wiadomo, ale nie jest to coś, przez co nie mogę spać - stwierdził.

- To jest kolejny dzień w naszym życiu. To, co jest dla mnie ważne, to żeby spędzić go z bliskimi, na pewno z dzieciakami i z przyjaciółmi. Uważam, że wiek to jest atut. To są nasze doświadczenia, to są nasze przeżycia, nikt nam tego nie zabierze i wydaje mi się, że wiele młodych ludzi myśli: "o mam 40 lat, kończy się życie". Wydaje mi się, że tak nie jest, bo wszystko to, co nas ukształtowało do 40, będzie procentowało - dodał.

Myślicie, że między wierszami chciał powiedzieć, że wybaczył Katarzynie Cichopek, że od niego odeszła i związała się z kolegą z pracy? W końcu tuż po ogłoszeniu rozstania tancerz bardzo przeżywał niespodziewane zmiany, jakie nastały w jego życiu.

Pamiętacie, co mówił podczas rozmowy z Olą Kwaśniewską w "Mieście kobiet"?