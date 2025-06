Krzysztof Krawczyk Junior od lat zmaga się z wieloma problemami. Choć nie zabiega o medialny rozgłos, regularnie wraca na łamy prasy w kontekście walki o należny mu spadek czy trudnej sytuacji życiowej. Niedawno w Łodzi odbył się wyjątkowy wieczór, który przyniósł mu chwilę wzruszenia – dzięki wsparciu dawnych przyjaciół jego rodziców. Wśród których pojawiła się Halina Frąckowiak, która z serdecznością i sentymentem wspominała Halinę Żytkowiak – matkę Juniora.

Zobacz też: Marian Lichtman ma do Ewy Krawczyk jedną prośbę. Chodzi o Krawczyka Juniora

Wieczór wspomnień odbył się w łódzkim klubie Antrakt. Organizacją wydarzenia zajął się Marian Lichtman, bliski przyjaciel rodziny Krawczyków i członek zespołu Trubadurzy. Na scenie pojawili się m.in. Krzysztof Junior, Jacek Malanowski, a także sama Halina Frąckowiak. Artyści wspólnie wykonali utwór "Będziesz Ty" – jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów w repertuarze Żytkowiak i Trubadurów.

Frąckowiak nie tylko zaśpiewała, ale również podzieliła się z publicznością osobistymi wspomnieniami z czasów młodości. Opowiedziała anegdotę związaną z Haliną Żytkowiak z czasów, gdy obie występowały w zespole Tarpany.

(Przyp. red. Halina Żytkowiak) włożyła czarną perukę, z takimi długimi warkoczami czarnymi, no i śpiewała w tym Zamku. Następnego dnia w szkole dyrektor przychodzi do klasy i mówi tak: "Żebyś nie wiem co włożyła na tą głowę, gęba i tak "żydkowiak", i tak "żydkowiak"" - powiedziała Frąckowiak.