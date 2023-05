Halina Mlynkowa dołączyła do zespołu TULIA. Zrezygnuje z kariery solowej? Znamy szczegóły!

Wielkimi krokami zbliża się 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie tu będzie można usłyszeć na żywo byłą wokalistkę zespołu Brathanki słynne folkowe trio we wspólnym utworze „Przerwany”. Tulia i Halina Mlynkova wystąpią razem w koncercie Premier 10 czerwca 2023 roku. Artystki nagrały już wspólny teledysk do piosenki. - Dla mnie to także nowa droga i nowe wyzwanie. Po raz pierwszy współpracowałam z kobiecym zespołem. Nagrywałyśmy co prawda osobno, bo tak się zazwyczaj pracuje, natomiast spotkałyśmy się przy teledysku i było fantastycznie. Bardzo podobało mi się to, jak dziewczyny pracują, jakie mają pomysły i jak bardzo są zaangażowanie. Ale też jak wielki mają szacunek do siebie nawzajem. To było fantastyczna współpraca i bardzo udany dzień – dodaje Halina Mlynkowa. ”

„Przerwany” to utwór o autentyczności, sile i kobiecej odwadze. Łączy muzykę elektroniczną z porywającym brzmieniem instrumentów tradycyjnych, a przede wszystkim spaja w swej szlachetności aksamitny głos Haliny i ludowe zaśpiewy zespołu TULIA.

Jak dowiedział się „Super Express” Halina Mlynkova nie zrezygnowała z kariery solowej, którą wciąż z powodzeniem kontynuuje. Po cichu mówi się też, że planuje kolejny projekt z Tulią, ale wciąż pozostaje niezależną artystką.

i Autor: Materiały prasowe