Hanka Rybka z córką Hanią o góralskich tradycjach i przygotowaniach do Sylwestra z Dwójką!

„Super Express” zawitał do Poronina, koło Zakopanego, gdzie mieszka Hanka Rybka. Artystka folkowa udzieliła nam wywiadu razem ze swoją piękną córką Hanią, która odziedziczyła talent muzyczny po mamie. Dzisiejszej nocy na scenie panie po raz pierwszy pojawią się razem. Razem ze swoim zespołem zaśpiewają słynny hit z repertuaru Skaldów – „Z kopyta kulig rwie”. Jesteśmy pewni, że takiej interpretacji takiej piosenki jeszcze nie było! Panie pracują również nad premierowymi utworami, więc w 2024 roku będzie o nich głośno. Obie są bardzo przywiązane do tradycji góralskiej. Z dumą pielęgnują i propagują kulturę i obyczaje z Podhala.

Co góralka ma w szafie?

Jeśli jesteście ciekawi, ile kosztuje góralski strój ubierany na wszystkie ważne święta, co w szafie ma Hanna Rybka i czy piękna córka wokalistki woli chodzić w ubraniach podkreślających przynależność do regionu czy jednak w ciuchach z sieciówek jak jej rówieśniczki z innych rejonów polski, koniecznie zobaczcie nasz wywiad wideo. A w nim również gwiazdy dzisiejszego wieczoru zaprezentują kreacje, w których pojawią się na scenie podczas Sylwestra z Dwójką. – Same korale to koszt około 30 tysięcy złotych – zdradza „Super Expressowi” Hanna Rybka, a jeśli doliczy się jeszcze koszt haftowanych koszul, tybetek, gorsetów i kierpców, to za jeden góralski strój można by kupić dobry samochód!

Kim jest Hanka Rybka?

Wszechstronna wokalistka pochodząca z Podhala, dla której muzyka była i jest naturalnym dopełnieniem codziennego życia. Jak sama przyznaje, śpiewa od zawsze. Profesjonalistka w każdym calu. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno-Aktorskim. Ma na koncie setki koncertów w kraju i za granicą. Przez lata współpracowała z wieloma artystami i zespołami. Od najmłodszych lat współpracowała z zespołami góralskimi działającymi pod patronatem Związku Podhalan, m.in. zaśpiewała partię solową Jadwigi w operze "Jadwisia spod Regli" Juliana Reimschüssla. Wspólnie z kapelą "Zokopiany" Jana Karpiela-Bułecki nagrała płyty z muzyką góralską – "Nuty spod hól" i "Ginie śniezek po holach". Już w trakcie studiów wielokrotnie uczestniczyła w koncertach kapel i zespołów ludowych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Bułgaria, Słowacja). Współpracowała z zespołami Brathanki, Skaldowie, gościnnie występowała także z zespołem Golec uOrkiestra oraz z Marylą Rodowicz, Ireną Santor, Haliną Frąckowiak. Przez jakiś czas współpracowała z krakowskim kabaretem Loch Camelot. Można ją także usłyszeć na płycie Marka Grechuty pt. "Niezwykłe miejsca". Dwukrotnie brała udział w warsztatach wokalnych w Letniej Akademii Mozartowskiej w Salzburgu.

Hanka Rybka - artystka o międzynarodowej sławie!

Swój zespół etno/folkowy nazwała "Rybka i Przyjaciele", póź. "Hanka Rybka". Wystąpił na wielu festiwalach folkowych w kraju i poza jego granicami. Jest laureatką wielu konkursów muzyki etno/folk, w tym: V Konkursu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja", pod przewodnictwem Czesława Niemena - trzecia nagroda, ufundowaną przez TV Polonia. W czerwcu 2002 roku Hanka Rybka reprezentowała Polskę na 25 Festiwalu Folkowym Europejskiej Unii Radiowej w Puli w Chorwacji. Nagroda na Festiwalu Eurofolk – Etnosfera oraz Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Górskiej i Folkowej.

Do tej pory nagrała dwie solowe płyty: album pastorałkowy "Gwiozdkowo Opowiostka" oraz folkowy "I to, i to". Oba albumy zostały docenione przez słuchaczy oraz środowisko muzyczne, czego dowodem była m.in. nominacja albumu "I to, i to" do nagrody "Fryderyk 2004" w kategorii etno/folk. Od kwietnia 2004 roku koncertuje z kameralną Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną. W maju 2006 roku wzięła udział w dużym projekcie realizowanym dla Polonii Amerykańskiej w Chicago, w ramach którego odbył się koncert Andrzeja Brandstetera z udziałem The Paderewski Symphony Orchestra.

W 2007 roku została zaproszona do projektu przygotowanego przez legendarnego amerykańskiego jazzmena Bennie Maupin'a. Efektem ich wspólnej pracy jest płyta "Early Reflections" wydana w kwietniu 2008 roku na rynku amerykańskim. Płyta zawiera m.in. wariacje jazzowe inspirowane muzyką Szymanowskiego i górali z Podhala. Płyta i wokalizy Hanki zebrały świetne recenzje. Koncerty promujące płytę odbyły się na znanych, prestiżowych scenach świata, takich jak: Catalina Jazz Club-Hollywood, Jazz Standard-Nowy York, Blue Note-Mediolan, Jazz Club Ferrara we Włoszech, (Rzym, Sycylia, Verona, Catania), Francja (Paryż), Szwajcaria (Genewa), Club Quasimodo-Berlin, w Słowacji (Koszyce) oraz Polsce (Zakopane, Kalisz, Kraków). W 2012 została zaproszona przez Petera Weissa do nowego niemiecko-polsko-portugalskiego projektu muzycznego: Jazzpool CRW - CANTUS. Trasa koncertowa odbyła się po Niemczech i Portugalii. Rok 2013 przyniósł kolejne koncerty z udziałem tych muzyków. W 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dla Hanki Rybki specjalną nagrodę za wieloletnią działalność na niwie kultury i promowania Podhala. W 2019 Hanka Rybka wraz z zespołem otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS"