Hanna Lis grzebie sobie pod sukienką w centrum miasta. Co ona wyprawia?! Paparazzi wszystko widzieli

Dawno niewidziana Hanna Lis zadała szyku w centrum stolicy. Szybko okazało się, że wystrojona w dłuższy sweter zamiast sukienki, oversizową kurtkę i stylowe kozaczki pozowała do zdjęć przed butkiem swojego przyjaciela, projektantka Łukasza Jemioła. Na pierwszy rzut oka widać było, że dziennikarka schudła, a z daleka do złudzenia przypominała Małgorzatę Rozenek-Majdan (45 l.).

Prawdopodobnie z powodu utraty kilku kilogramów wziął się problem, który wystąpił podczas ulicznej sesji. Gdy wystylizowana Hanna Lis pozowała do zdjęć, co chwilę zsuwały jej się rajstopy. Gwiazda nie miała innego wyjścia - jej ręka powędrowała pod sweter. Kilkoma sprawnymi ruchami podciągnęła za duże rajty i po chwili była gotowa, by znów wdzięczyć się przed obiektywem.

Trzeba jednak potwierdzić, że Hania to kobieta z wielką klasą. Wszystko zrobiła tak dyskretnie, że nikt nie mógł dojrzeć, co skrywa jej ubranie.

Zobaczcie w naszej galerii przyłapaną Hannę Lis.