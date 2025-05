Wśród wielu gwiazd, które przy okazji Dnia Matki oddały hołd swoim rodzicielkom, znalazła się Hanna Śleszyńska. Aktorka, znana z licznych ról teatralnych i serialowych, opublikowała na Instagramie zdjęcie przedstawiające trzy pokolenia jej rodziny: siebie, syna oraz swoją mamę. Ten z pozoru zwykły kadr okazał się nośnikiem wzruszającego przesłania o miłości, wdzięczności i sile rodzinnych więzi.

Hanna Śleszyńska dodała przejmujący wpis o mamie

Hanna Śleszyńska we wpisie przyznała, że jej mama – urodzona w 1933 roku – przeszła w ostatnich miesiącach trudny okres zdrowotny. Choć zima i początek wiosny przyniosły wiele zmartwień, dzięki troskliwej opiece lekarzy i bliskich seniorka wraca do sił. Szczególne słowa uznania skierowała do osób zaangażowanych w proces leczenia – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, ale także rodziny i znajomych, którzy wspierają ją na co dzień. Nie zabrakło także podziękowań dla syna aktorki – Kuby – który, jak sama przyznała, z oddaniem opiekuje się swoją babcią.

Moja kochana mama. Zawsze dzielna i kochająca. Rocznik 1933. Ciężki miała w tym roku czas na przełomie zimy i wiosny. Chorowała i jeszcze jest w okresie rekonwalescencji. Czuję ogromną wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do polepszenia zdrowia mamy, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy i rehabilitantów, wszystkich członków rodziny, przyjaciół, Olgi ze Lwowa, która nam pomaga i wszystkich życzliwych osób, których jest mnóstwo. Jednak to, w jaki sposób opiekuje się babcią Kuba, jest niezwykłe i wzruszające. Ja, jako matka, szczególnie dzisiaj, odczuwam ogromną dumę. Wszystkiego najpiękniejszego dla wszystkich mam, mamuś, mamulek - napisała w sieci.

W rozmowie z jednym portalem aktorka podkreśliła, że jej mama, mimo sędziwego wieku, cieszy się niezłą kondycją.

Ja próbowałam te moje niedostatki czasowe zawsze jakoś nadrabiać tym, że rozpieszczałam synów. Na pewno jest to problem, żeby jakoś wyważyć, gdzie mają być jakieś wymagania i ta miłość, i jak być matką - wyjawiła dla dzieńdobry.tvn.pl.

Śleszyńska sama także jest mamą dwóch synów – Mikołaja i Jakuba. Między braćmi jest dziesięć lat różnicy, a aktorka nie ukrywa, że praca zawodowa nie zawsze pozwalała jej spędzać z nimi tyle czasu, ile by chciała. Starszy syn aktorki również zabrał głos, wspominając dzieciństwo z matką.

