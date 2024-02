To przykre, co Dorota Wellman usłyszała od Miszczaka: Powiedział, że nas nie lubi

Druga edycja "Sanatorium miłości" przyniosła widzom wiele ciekawych historii. Wśród uczestników pojawił się między innymi Adam Siewierski, który zgłosił się do programu, ponieważ doskwierała mu samotność. Niestety, nie udało mu się znaleźć żony w randkowym show, lecz znalazł miłość tuż po zakończeniu programu. Marta była spełnieniem jego marzeń, tak przynajmniej się wydawało. W 2021 roku Adam wziął z nią nawet ślub, na którym bawiła się między innymi prowadząca "Sanatorium miłości", Marta Manowska. Sielanka nie trwała jednak długo. Zaledwie pół roku po tym, jak para powiedziała sobie "tak", ukochana Adama miała wyprowadzić się z jego domu. Jak pisze Pudelek, powodem miało być nie tyle wypalenie miłości, co inne, bardziej przyziemne trudności. "Okazało się bowiem, że dom Siewierskiego został przepisany przez jego pierwszą żonę na córki. Dodatkowo mieszkała w nim też chora mama Adama. Tego było za wiele dla Marty", czytamy.

Huczny rozwód po "Sanatorium miłości"! Adam szybko znalazł nową ukochaną. Plotki rozsadzają internet

Ostatecznie faktycznie doszło do rozwodu, co potwierdziła sama Marta. - Była dzielna. Wspierała mnie, pomagała w opiece nad mamą. Ale nigdy nie poczuła się tutaj jak u siebie. Nie mam pretensji o to, że nie dała rady żyć w tej atmosferze i niedawno wyprowadziła się do córek - komentował później Adam w tygodniku "Na żywo". A teraz głosy niosą, że znalazł nową miłość. Adam Siewierski był widziany z nową partnerką podczas wakacyjnych wczasów. Pudelek podaje, że było to już rok temu, kiedy "ponoć oficjalnie nie był jeszcze rozwiedziony". W internecie aż huczy od plotek. Cóż, pozostaje nam życzyć powodzenia, jeśli rzeczywiście jest to prawda.

