Ida Nowakowska o maturze z religii! Jednoznaczne słowa tancerki

Ida Nowakowska powiedziała, co sądzi o maturze z religii. Nie miała wątpliwości

Ida Nowakowska zaczynała karierę w showbiznesie jako tancerka, potem była jurorką w programie TV2 "Dance Dance Dance". Dziś jest współprowadzącą porannego programu TVP2 "Pytanie na śniadanie" i show dla dzieci "The Voice Kids". Prywatnie od ośmiu lat jest żoną Amerykanina Maksymiliana Marka i mamą dwuletniego Maksymiliana. Tancerka i prezenterka TVP od dawna demonstruje swoją religijność i na każdym kroku podkreśla, jak ważny jest dla niej Kościół. Niedawno pokazała na Instagramie, jak po emisji reportażu "Franciszkańska 3", w którym pokazano dowody na to, że Jan Paweł II tuszował pedofilię, niezmiennie oddaje mu cześć, paląc świeczki w kościele. Teraz Idę Nowakowską zapytano o pewien kontrowersyjny temat.

"A to świetnie. Dlaczego nie? Fantastycznie!"

"Pomponik" spytał tancerkę i prezenterkę, co sądzi o pomyśle wprowadzenia matury z religii do polskich szkół. Co odpowiedziała? "A to świetnie. Dlaczego nie? Fantastycznie! Ja zdawałam również maturę z wiedzy o tańcu. Bardzo trudny przedmiot. Uczyliśmy się dziewięć lat w szkole baletowej tego przedmiotu i jest to chyba raczej dość niespotykane. Religia jest wszechobecna, więc myślę, że znajdzie się wiele osób, które może później chciałyby studiować teologię czy inne kierunki związane z religią i będzie to im pomocne w dalszej drodze i rozwoju" - powiedziała Ida Nowakowska.

