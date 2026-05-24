Iga Lis w czułych objęciach Taco Hemingwaya. Takie zdjęcia to rzadkość!

Taco Hemingway zbiera tłumy na swoich koncertach

Taco Hemingway, właśc. Filip Tadeusz Szcześniak (35 l.), od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Zrobiło się o nim głośno w 2014 roku za sprawą albumu "Trójkąt warszawski". Z każdym kolejnym albumem szum wokół rapera robił się coraz większy. Dziś bilety na jego koncerty wyprzedają się niemal natychmiast. Pod koniec ubiegłego roku raper zaskoczył swoich fanów niespodziewaną premierą albumu "Latarnie wszędzie dawno zgasły", który tworzy koncepcyjne słuchowisko fabularne.

Na początku maja Taco Hemingway rozpoczął trasę koncertową "2026 †††OUR", która jeszcze przed pierwszym koncertem została ogłoszona jednym z największych muzycznych wydarzeń roku w Polsce. Taco Hemingway zagrał już po dwa koncerty we Wrocławiu i Gdańsku, a w miniony piątek i sobotę wystąpił na PGE Narodowym. W przyszły weekend będzie można zobaczyć go w Krakowie.

Warszawski koncert Taco Hemingwaya przyciągnął na stadion prawdziwe tłumy. Opinie po koncercie są bardziej niż entuzjastyczne. Tym samym raper może cieszyć się kolejnym sukcesem. Dumy z jego osiągnięć nie kryje jego partnerka. Taco od siedmiu lat związany jest z młodszą o dziesięć lat Igą Lis (25 l.).

Iga Lis w objęciach Taco Hemingwaya. Takie kadry to rzadkość!

Pierwsze doniesienia o tym, że łączy ich coś więcej pojawiły się wiosną 2018 roku, na krótko przed osiemnastymi urodzinami córki Kingi Rusin (55 l.). Oficjalnie potwierdzili swój związek na początku 2019 roku. Wywołało to niemałe zamieszanie. Wszystko przez różnicę wieku. Iga dopiero zaledwie kilka miesięcy wcześniej skończyła osiemnaście lat, a Taco zbliżał się już do trzydziestki.

Zakochani nic nie robili sobie z tej krytyki. Co więcej, starannie kryli się ze swoim związkiem i robią to do tej pory. Dziś tworzą jedną z najbardziej tajemniczych praw polskiego show-biznesu. Unikają wspólnych wyjść na branżowe imprezy, nie udzielają wywiadów. Dlatego nowy wpis Igi Lis tak bardzo zaskoczył fanów.

Młoda reżyserka i twórczyni filmów dokumentalnych w sobotni wieczór wrzuciła na Instagram zdjęcia z ukochany. Prosto za kulis jego koncertów na Narodowym. Na jednej z czarno-białych fotografii widać wtuloną w siebie parę. Pod postem od razu zaroiło się od entuzjastycznych komentarzy.

Kolejnej wspólnej fotki można się spodziewać pod koniec roku. Iga Lis od kilku lat żegna miniony rok zdjęciem z Taco Hemingwayem, a zakochani znikają na kolejne dwanaście miesięcy.

