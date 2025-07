Iga Świątek w pięknym stylu wygrała Wimbledon!

Iga Świątek (23 l.) kilka dni temu zaszokowała Wimbledon nie tylko swoim sportowymi umiejętnościami, ale i miłością do makaronu z truskawkami. Gdy kulinarny świat próbował na różne sposoby odtworzyć ulubione danie Igi, ta w pięknym stylu zameldowała się w finale londyńskiego turnieju. O godzinie 17:00 wkroczyła na kort, by zmierzyć się w finałowej walce z Amerykanką Amandą Anisimovą. Po niecałej godzinie meczu Polka cieszyła się ze zwycięstwa! Tym samym dodała do swojej kolekcji szósty wielkoszlemowy triumf w karierze.

Na stadionie walkę Igi Świątek obserwowali jej najbliżsi, w tym tata oraz siostra. Alek kciuki trzymała za nią cała Polska. Chwilę po zwycięstwie polskiej zawodniczki sieć zalała fala gratulacji. Wystarczyły sekundy, by pod postem na oficjalnym Instagramie Wimbledonu pojawiły wpisy od fanów z całego świata. Wśród nich można znaleźć komentarz od Lindsey Vonn, amerykańskiej narciarki i mistrzyni olimpijskiej. "Yes IGA" - napisała sportsmenka, która z zapartym tchem śledziła finałową rozgrywkę. "Polish Power" - napisał z kolei szczęśliwy Jacek Jeschke.

Gwiazdy z całego świata gratulują Idze Świątek

Krótko po zakończeniu meczu Iga Świątek odebrała trofeum z rąk samej księżnej Kate i zamieniła z nią kilka słów. Po chwili odebrała osobiste gratulacje od gwiazdy kultowych "Przyjaciół", Courteney Cox! Aktorka jest wielką miłośniczką tenisa i już miała okazję zagrać przyjacielski mecz z polską mistrzynią.

Igę przed telewizorami dopingowały również gwiazdy polskiego show-biznesu, które teraz licznie wrzucają posty i relacje z gratulacjami. Z jej zwycięstwa cieszą się m.in. Borys Szyc, Piotr Kraśko i Kinga Rusin, którzy wspólnie oglądali finał Wimbledonu, Agnieszka Woźniak-Starak, Karolina Korwin Piotrowska, Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Barbara Kurdej-Szatan z emocji nie zauważyła, że autokorekta w telefonie spłatała jej figla i radośnie cieszyła się z "pierwszej Półki, która wygrała Wimbledon". Taki niewinny błąd może się zdarzyć każdemu, szczególnie po tak pięknym meczu.

