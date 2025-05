Ile naprawdę ważył Boczek z "Kiepskich"? Przed śmiercią Dariusz Gnatowski mocno schudł

Słynny Boczek z "Kiepskich" był postacią, bez której sitcom Polsatu najpewniej nie odniósłby tak spektakularnego sukcesu. Mimo że Dariusz Gnatowski był nieco w cieniu głównych bohaterów: Ferdynanda Kiepskiego (Andrzej Grabowski) i jego zony Halinki (Marzena Kipiel-Sztuka), to nadawał produkcji trudnego do określenia blasku. Serialowy Boczek nieustannie musiał mierzyć się docinkami dotyczącymi swojej nadwagi. Tusza aktora była jego znakiem rozpoznawczym. Dariusz Gnatowski potrafił z niej żartować. Niestety znaczna nadwaga musiała także odbijać się na zdrowiu Boczka. Aktor zmagał się z cukrzycą.

- wyznał kiedyś w "Dzień dobry TVN". W trakcie pandemii Dariusz Gnatowski znalazł się w dramatycznej sytuacji. Potrzebna była pilna hospitalizacja.

Trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, właściwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarł. To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna, ogromny wysiłek lekarzy i pielęgniarek, którym bardzo dziękuję, bo włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego, niestety nie skończyło się to optymistycznie i Darka żegnamy