Wydało się, ile naprawdę waży Doda! Konkretna wartość. "Nie czułem tego"

Doda i Smolasty stworzyli niezwykły muzyczny duet. Piosenka "Nim zajdzie słońce" jest hitem nie tylko w Polsce. Teledysk do utworu, który można oglądać na platformie YouTube, cieszy wielką popularnością m.in. w Holandii, Norwegii i Islandii, a nawet w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Polsce obejrzany został już 16 milionów razy! Niedawno Dorota Rabczewska i Smolasty razem udzielili wywiadu w Radiu Zet. Zupełnie niespodziewanie w pewnym momencie piosenkarka ujawniła, ile waży. Podała konkretną wartość. Okazuje się, że Doda waży 53 kilogramy! Wokalistka zdradziła tę mocno prywatną informację, odnosząc się do kręcenia teledysku,. W nagraniu jest bowiem scena niesienia Dody na rękach przez Smolastego. Okazuje się, że dla rapera nie był to wielki ciężar. - Nie czułem tego - wyznał z uśmiechem. Co ciekawe, cztery lata temu Doda także zdradziła, ile waży. Wtedy jednak pokazała profesjonalny papier. Okazało się, że Piosenkarka wniosła na wagę wówczas 53,1 kg, z czego ponad 40 kg stanowiły mięśnie! Jak widać, Dorota Rabczewska cały czas trzyma wagę!

