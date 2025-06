Sławek Uniatowski przeszedł prawdziwą rewolucję – od nieopierzonego chłopaka z grzywką zasłaniającą pół twarzy do rasowego amanta w białym smokingu. Kiedyś wyglądał jak wyjęty z młodzieżowego castingu, dziś emanuje klasą, jakby zszedł prosto z okładki męskiego magazynu.

Zrzucił luzackie bluzy i studencki look, a zamiast tego postawił na dopracowany styl: przystrzyżona broda, perfekcyjna fryzura, elegancki garnitur. Dziś nie tylko śpiewa jak zawodowiec – wygląda jak milion dolarów. Ta metamorfoza to nie lifting, to pełen upgrade do wersji premium. Zobaczcie sami w naszej galerii!

Kiedyś chłopak z „Idola”, dziś wokalista z klasą i... wysoką stawką

Choć debiutował jako młody chłopak w programie „Idol”, dziś Sławek Uniatowski to uznana marka. Porównywany do Zbigniewa Wodeckiego, ceni się – i nic dziwnego. Jego koncerty to dopracowane widowiska, z klasą i klimatem. I właśnie za tę jakość organizatorzy płacą niemało.

Z informacji krążących w branży wynika, że stawka za występ Uniatowskiego waha się od 20 do 40 tysięcy złotych – w zależności od formatu wydarzenia. Jeśli gra w kameralnym składzie z fortepianem, cena może być niższa. Ale za pełen skład, z orkiestrą, światłem i scenografią – potrafi zażądać nawet 50 tysięcy!

A to nie wszystko. Do tego dochodzą diety, hotel, transport dla całego zespołu i ekipy technicznej. Nietrudno więc policzyć, że jeden wieczór z Uniatowskim może kosztować organizatorów nawet 60–70 tysięcy złotych brutto.

Wesele z Uniatowskim? Tylko dla wybranych

Plotki głoszą, że muzyk bardzo selektywnie podchodzi do prywatnych występów. Na zamknięte eventy i wesela zdarza mu się przyjmować zaproszenia, ale stawki są wtedy jeszcze wyższe – nawet 100 tysięcy złotych! W grę wchodzi prestiż, prywatność i repertuar szyty na miarę.Mimo wysokich cen, Uniatowski nie narzeka na brak pracy. Gra koncerty klubowe, występuje z filharmoniami, pojawia się na dużych festiwalach. A bilety? Schodzą jak świeże bułeczki. Fani kochają jego głos, styl i elegancję, a organizatorzy – profesjonalizm i klasę sceniczną.

