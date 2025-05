Sławek Uniatowski ostro o "przerobionych" kobietach! Taka go nie usidli. Nie owijał w bawełnę

To był skandal!

Ja jestem wiecznie wolnym człowiekiem, bo nie mam czasu na miłość. Cały czas czekam na kobietę, która będzie potrafiła mi tak zaimponować, żebym się czuł małym Sławeczkiem - opowiadał w "Dzień dobry TVN" na początku roku.

I dodał:

Po prostu potrzebuję wolności.

Jaka kobieta może usidlić Uniatowskiego? A jaka nie? Wszystko wyznał!

Wokalista i aktor, którego widownia poznała już 20 lat temu, gdy występował w "Idolu", niewiele mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że Sławek Uniatowski nie ma ani żony, ani partnerki na stałe. 41-latek jest jednak ojcem dwóch synów, których czasem pokazuje w mediach społecznościowych. Jeden z nich jest utalentowany muzycznie i być może za jakiś czas pójdzie śladami znanego taty.

A co z partnerkami? O tych Uniatowski nie mówi. Ostatnio jednak zdradził co nieco na temat kobiet, które go interesują.

Na początku było fajnie, jak pojawiały się kobiety, które były podobne do Kardashianek, do Dua Lipy. Teraz mamy zalew dziewczyn, które wyglądają strasznie - opowiadał, nawiązując do wyrazistej urody gwiazd w rozmowie z Gabrielą Gargaś w podcaście "Piekielnie Szczere".

Fascynacja przesadzonym wyglądem u Polek szybko mu minęła. Piosenkarz wyznał, że woli, gdy kobiety są naturalne i nie ingerują w urodę za bardzo. Zdradził nawet, jak jego znajomy podsumował panie ze zbyt licznymi przeróbkami.

Boże, ona ma usta jak rant od wanny - rzucił w podcaście.

Co Uniatowski ceni w kobietach? Już wiadomo

Sławek Uniatowski po latach spędzonych na randkowaniu teraz przyznał:

Bardzo lubię dziewczyny w dresach i w naturalnej bieliźnie, a nie w koronkach.

Ale uroda i sposób ubierania się to przecież nie wszystko.

Mam mnóstwo pasji. Wiesz, ja wychodzę z założenia, że trzeba wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś. (...) Interesują mnie kobiety, które mają coś do powiedzenia, które mają duszę. Muszą być pasje, zainteresowania - podsumował piosenkarz i aktor.

Uniatowski zadeklarował, że naprawdę chciałby związać się z kimś na dobre.

M jak miłość. Sławek Uniatowski zdradza wielką tajemnicę Joasi i Michała. Tego nikt nie wiedział o ich domu na Wietrznej