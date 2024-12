"Książulo" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerów. Gwiazdor popularność i uznanie fanów zyskał dzięki testom kebabów. Obecnie spełnia się jako jeden z bardziej znanych autorytetów kulinarnych. Na samym YouTubie obserwuje go prawie 2 miliony wiernych widzów.

Niedawno "Książulo" postanowił przetestować świąteczne cateringi - wśród nich znalazł się oczywiście ten od Magdy Gessler. Największe emocje wzbudziły uszka. Jedno u popularnej restauratorki kosztuje 7 złotych, więc za kilogram trzeba zapłacić około 900 złotych.

Cena wysoka, jednak Magda Gessler często podkreśla, że za wysokimi opłatami ze jedzenie idzie jakość. "Książulo" ma w tym temacie jednak zupełnie inne zdanie.

Jakiś czas temu Magda Gessler odnosiła się do niepochlebnych komentarzy na temat wysokich cen w swoich lokalach w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

Mam to w d...e, jest demokracja, jeżeli kogoś nie stać, to niech nie przychodzi. Chodzi o to, że to jest rynek, taki jak samochodowy. Czy mamy pretensje do Kuby Wojewódzkiego, że jeździ Porsche albo Ferrari? Wszyscy są zachwyceni, ma milion like’ów. Chociaż większości nie stać na te samochody - wyjawiła Gessler.