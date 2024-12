Tak Barbara Bursztynowicz spędzi święta. Niewiarygodne, co wyznała

Boże Narodzenie to czas, kiedy cała rodzina spotyka się przy suto zastawionym stole. Świąteczne potrawy warto przygotować nieco wcześniej, jeśli jednak nie mieliście czasu, te sprawdzone i szybkie przepisy od gwiazd z pewnością pomogą wam uratować święta. Poznajcie propozycje od Magdy Gessler, Anny Starmach czy Marceliny Zawadzkiej.

Magda Gessler i pyszne kruche ciasteczka

Jakiś czas temu swoją wersję pierniczków, a właściwie kruchych ciasteczek, zdradziła Magda Gessler. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" podzieliła się jakiś czas temu prostym przepisem. Każdy sobie z nim poradzi.

300 g mąki,

200 g masła,

100 g cukru,

laska wanilii,

4 żółtka.

Wszystkie składniki razem łączymy w dużej misce i wyrabiamy na jednolitą masę. Wstawiamy na 30 minut do lodówki, a następnie wałkujemy i wycinamy ciasteczka. Pieczemy w 180 stopniach przez około 10 minut.

Marcelina Zawadzka i jej świąteczna zupa mleczna

Z kolei Marcelina Zawadzka wszystkim głodnym przy świątecznym stole proponuje nietypową zupę. Mleczna zupa z migdałami to hit w jej domu rodzinnym.

0,7 l 3,2% tł.,

150 g migdałów,

sól morska,

cynamon,

120 g ryżu,

5 łyżek płatków migdałowych,

łyżka brązowego cukru,

kandyzowana skórka pomarańczowa,

kilka kropel ekstraktu z wanilii.

Mleko zagotować z kandyzowaną skórką pomarańczy. Migdały zmielić na drobno, a następnie dodać do mleka. Dosypać cukier trzcinowy, cynamon, kilka kropel ekstraktu z wanilii i odstawić na około 15 minut. Podawać z prażonymi płatkami migdałowymi.

Pierniczki od Anny Starmach

Okazuje się, że świąteczne pierniczki wcale nie muszą być pracochłonne. Anna Starmach doskonale wie, jak je przygotować. Gwiazda niedawno zaprezentowała przepis na pyszne korzenne, kruche ciasteczka idealne do kawy lub herbaty.

500 g mąki,

300 g miodu,

1 jajko,

100 g cukru pudru,

120 g masła,

2 łyżki soku z cytryny,

1 szklanka cukru pudru,

1 łyżeczka imbiru,

1 łyżeczka kardamonu,

1 łyżeczka mielonych goździków,

2 łyżeczki cynamonu,

50 g przyprawy do piernika,

1 łyżeczka gorzkiego kakao,

2 łyżeczki sody oczyszczonej,

kilka kropli barwnika.

Podgrzej miód, wymieszaj go z mąką, miękkim masłem, cukrem, jajkiem oraz resztą składników. Wymieszaną masę odłóż na godzinę do lodówki. Po tym czasie rozwałkowuj porcje ciasta, podsypując je mąką. Wykrój pierniczki i ułóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasteczka piecz 10 minut w temperaturze 180 stopni. Gotowe możesz udekorować lukrem.

