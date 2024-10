Ma łeb do interesów?

Wielka wpadka w "Tańcu z Gwiazdami". Niewiarygodne, co zobaczyli widzowie zamiast występu

Tak zginął Liam Payne z One Direction. Zdemolowany hotel i niepokojące nagranie. Kulisy szokują

Liam Payne to brytyjski piosenkarz, autor tekstów i osobowość medialna, który zyskał światową sławę jako członek boysbandu One Direction. Urodzony 29 sierpnia 1993 roku Liam był jednym z najbardziej rozpoznawalnych członków zespołu. Muzyk zdobył serca fanów na całym świecie.

Zobacz też: Nie żyje uwielbiany wokalista. Liam Payne miał 31 lat

Liam Payne z One Direction nie żyje. Muzyk wypadł z hotelowego balkonu

Według informacji medialnych, w ostatnim czasie Liam miał przeżywać kryzys psychiczny. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna zachowywał się agresywnie, a do hotelu, w którym mieszkał, wzywano policję. Muzyk wypadł z 3. piętra, w wyniku upadku z wysokości odniósł śmierć na miejscu. Wg raportu policji stwierdzono u niego złamanie podstawy czaszki.

Na miejsce zdarzenia przychodzą fani, by pożegnać idola. Zrozpaczeni ludzi palą znicze, przynoszą kwiaty, w zadumie przyglądają się okolicy. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia relacjonujące to, co dzieje się pod hotelem w Buenos Aires. Zapanowała tam atmosfera smutku i rozpaczy. Fani żegnają piosenkarza również za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fani żegnają Liama Payne

Fani zespołu One Direction i samego Liama nie mogą uwierzyć w to, co się stało. W mediach społecznościowych pojawiło się morze wpisów. Ludzie wspominają, jak ważna dla nich była twórczość muzyka, jak niejednokrotnie pomagała przebrnąć im przez bardzo trudny czas.

Pewne prawdy w życiu są trudne do zaakceptowania Mam nadzieję, że jesteś teraz szczęśliwy Odpoczywaj w pokoju Liam Nie mogę uwierzyć, że odszedłeś Liam wciąż Cię wspieram. Twoje piosenki pozwoliły mi przetrwać najtrudniejszy czas.

- to tylko niektóre z pożegnalnych wpisów.